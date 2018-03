Girona es mobilitza contra la repressió

Milers de persones es mobilitzen contra la repressió a Girona. Durant 12 hores hi ha hagut una concentració davant de la subdelegació del govern espanyol i més tard s'ha tallat l'AP-7 a l'alçada del peatge de Girona Oest. Tot seguit reproduïm un comunicat de La Forja - Jovent Revolucionari:

"Recordeu les promeses de combat que, alguna vegada, tots hem fet com a Republicans: Quants cops hem dit “si l’Estat fa X el país s’alçarà en flames”? Quan detinguin algun dirigent independentista? quan ens suspenguin l’autonomia? Quan destitueixin Puigdemont? Quan empresonin el nostre Govern? i doncs, si l’Estat ha passat totes les línies vermelles, és que no som capaços de plantar-li cara? Oh, i tant, que en som. De fet, només un cop vam decidir plantar-li cara a qualsevol preu: l’1 d’octubre. Aquell dia vam demostrar que, organitzat i decidit, aquest poble és capaç de vèncer, políticament i moral, a un estat en retrocés. L’1 d’octubre vam comprovar quin era el camí correcte.



Entenem el per què de la prudència dels partits i les entitats: amb hostatges i sota amenaça de presó s’ha de fer difícil plantejar posicions que et condemnin. Ara bé, com a republicans no ens podem permetre ni un minut més d’inacció mentre totes les maniobres de l’Estat van en la direcció de la liquidació. El darrer embat repressiu ho ha demostrat, l’agresivitat dels mossos contra aquest poble infatigable ho ha confirmat: Ja no ens volen ni rendits, ens volen derrotats. A l’Estat espanyol ja li ha caigut la careta de democràcia, i ja veiem sobre què se sustenten els seus fonaments: sobre un franquisme que mai va acabar de marxar, que si va morir ho va fer al llit i es va fer una Constitució a la seva mesura.



És per això que avui, la Forja, hem decidit plantar-nos davant la Subdelegació del Gobierno. Per demostrar que s’han acabat els motius per somriure, que ara és el moment de recollir les llavors que vam sembrar l’1 d’octubre. Tal i com vam demostrar aquell dia l’eina més poderosa que tenim és la nostra acció i organització.



La lluita de classes és la forja de la història, ho saben els que ens precedeixen i els que ja no hi són. Si no els deixeu, no marxem!



Que esclati la primavera republicana!



La Forja - Jovent Revolucionari."