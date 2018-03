La CUP-Crida per Girona exigeix l’acabament definitiu del projecte del Parc Central i que el govern acceleri la demanda contra ADIF

La CUP-Crida per Girona s’ha posicionat respecte a la visita del secretari d’Estat d’infraestructures al Parc Central per anunciar l’obertura de part de l’àrea on s’han fet les obres:

Obertura incompleta

Els cupaires ha qualificat d’”operació de maquillatge” l’anunci fet ahir, i han denunciat que ADIF té pendent d’obrir algunes zones de parc i la realització de diverses actuacions. En aquest sentit, la formació ha recordat que segons els darrers acords amb ADIF els treballs s’haurien d’haver acabat a finals del 2017, i ha exigit l’acabament immediat de les tasques pendents i la recepció definitiva del projecte.

Querella a ADIF

D’altra banda, la CUP-Crida per Girona ha tornat a reclamar al govern municipal que presenti sense més demora la querella contra ADIF per recuperar els recursos municipals invertits en les obres i que s’assumeixin responsabilitats penals pels incompliments i la mala gestió del projecte. La formació considera que els perjudicis que ha provocat ADIF envers el veïnat de Sant Narcís i el conjunt de la ciutat “no poden quedar impunes”.

Participació

Igualment, els cupaires han demanat que es prevegin mecanismes per tal de debatre amb la ciutadania els usos dels espais del Parc Central que estan quedant alliberats després d’anys en mans d’ADIF. A parer de la formació, “això no va només de qui és el titular de la gestió de l’espai, sinó de com la ciutadania de Sant Narcís i de Girona es tornen a fer seves aquestes zones que fa quasi una dècada que estan tancades”.

Plaça Espanya

Finalment, la CUP-Crida per Girona ha instat el govern a fer un retorn públic del procés ciutadà que va fer entre el desembre i el gener del 2018 sobre el futur de la plaça Espanya per conèixer quanta gent va participar-hi i quins resultats ha donat. La formació ha criticat al govern que gairebé un any després de l’obertura de la nova estació d’autobusos el govern hagi estat incapaç d’iniciar el projecte de remodelació de plaça.

