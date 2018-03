#JoSócBellreguard

Al Tall se suma a la concentració de Bellreguard en defensa de la llengua.

Més d'una vintena d'entitats representatives de la societat civil valenciana s'han mobilitzat en solidaritat de Bellreguard i convoquen a la concentració en defensa del valencià per exigir viure plenament en valencià als diferents pobles i comarques del País Valencià. A la concentració es llegirà el manifest signat per les organitzacions convocants i estarà acompanyada per les actuacionsEl divendres 2 de març a les 19 h davant de l'Ajuntament de Bellreguard tindrà lloc la concentració «En defensa dels nostres drets! #JoSócBellreguard» per donar suport al poble i al consistori municipal en la decisió de no acatar el requeriment de Delegació de Govern que els marcava un termini d'un mes per retolar els senyals de trànsit de la localitat en castellà. El termini per complir el requeriment finalitza el mateix divendres i des del poble saforenc es vol donar una resposta col·lectiva enfront de la imposició del delegat de govern.

Donen suport a la convocatòria fins al moment:

Acció Cultural del País Valencià, Bloc Nacionalista Valencià, Colla de Dolçainers i Tabaleters de Bellreguard, Compromís, Moviments de Renovació Pedagògica Col·lectiu de Mestres de La Safor i Escola d'Estiu Marina-Safor, Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià, ERPV, Escola Valenciana, EUPV, Intersindical Valenciana, Joves pel Dret a Decidir, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Plataforma per la Llengua del País Valencià, Podem, Poble Lliure País Valencià, PSPV Safor- Valldigna, Compromís Safor –Valldigna, BLOC de la Safor – Valldigna, Compromís per Bellreguard, PSPV Bellreguard, Ateneu Popular de Bellreguard la Roda.