La Plataforma per la Llengua del País Valencià i la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià amb Bellreguard

Reunits a Bellreguard el 21 de febrer, dia internacional de la llengua materna, la Plataforma per la Llengua del País Valencià i la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià amb l'alcalde del municipi Àlex Ruiz de Compromís per valorar accions conjuntes encaminades a donar suport polític i jurídic al consistori municipal front a la imposició de Delegació de Govern de retolar els senyals dels carrers del poble de la Safor.

S'ha acordat dotar d'argumentació i suport jurídic a l'Ajuntament de Bellreguard per poder recórrer amb garanties el requeriment de Delegació de Govern emparant-se en la legislació vigent i en precedents judicials que han dictaminat a favor del respecte de la llengua del territori.

S'ha considerat oportú emplaçar a les diferents organitzacions socials, culturals, polítiques i sindicals del País Valencià sensibles amb la llengua i la cultura valenciana a realitzar una reunió el divendres 23 de febrer en Bellreguard a les 16,30 h per poder valorar les accions de suport a l'Ajuntament i al poble de Bellreguard, així com en defensa del valencià enfront de les diferents amenaces per part del representant de l'Estat espanyol.

Totes les parts acorden marcar una estratègia compartida per fer efectiva la reivindicació del poble de Bellreguard de viure plenament en la seua llengua, en valencià.