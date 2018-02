En defensa dels nostres drets! #JoSócBellreguard

L'ajuntament de Bellreguard, poble de la Safor, ha rebut un requeriment per part de la delegació del govern espanyol donant-li un mes per a que retole les senyals de trànsit en bilingüe o «al menos en castellano». El termini per complir la imposició de delegació de govern acaba el proper divendres 2 de març.

En el requeriment argumenten un fals bilingüisme per intentar disfressar el model d'assimilació lingüística que des del govern espanyol volen imposar, no respectant la diversitat lingüística i cultural a l'Estat espanyol. Al País Valencià encara estem molt lluny de trobar-nos en una situació de bilingüisme on les dues llengües estan en les mateixes condicions i tenen les mateixes eines de difusió i consolidació. En aquesta situació desigual és necessari defensar la llengua en perill de desapareixes o caure en desús.

L’article 3 de la Constitució estableix la cooficialitat de la nostra llengua i l’obligació del govern de respectar-la i protegir-la, pel fet de formar part de la riquesa i el patrimoni cultural de tots i totes. La Carta Europea de les llengües minoritàries, signada per l’estat espanyol, també obliga a eixe respecte, protecció i promoció. El govern espanyol està, per tant, incomplint les seues pròpies normes obligant al poble de Bellreguard a canviar unes senyals que poden excloure el valencià. És una mostra més d’una voluntat recentralitzadora, d’una involució democràtica que inclou retallades de drets socials i límits a la llibertat d’expressió i a les llibertats individuals i col·lectives. No podem permetre que es vulneren els nostres drets de forma sistemàtica ni normalitzar una situació d’afebliment democràtic. No podem permetre que un govern que maltracta als veïns i veïnes de Bellreguard i a tots els valencians i valencianes per mitjà d’un finançament injust i unes inversions insuficients pretenga a més alterar la nostra normalitat i convivència.

Bellreguard és un poble on parlen, pensen, estimen i es relacionen en valencià. Un poble que ha estat i és un referent en la defensa de la llengua i la cultura valenciana. Un poble on el valencià és una llengua inclusiva, propera, familiar i popular. Una llengua del poble, que impregna cada racó, plaça i carrer, que es parla a les botigues, als bars, al camp i a l'institut, la llengua dels i les bellreguardines.

Ens posem al costat del poble de Bellreguard i el seu Ajuntament per fer efectiva la seua reivindicació legítima de viure plenament en valencià i fer front a les amenaces al valencià per part del govern espanyol. Tenim el dret de parlar la nostra llengua i no acceptarem cap imposició que vulnere els nostres drets com a valencians i valencianes. Enfortim la democràcia defensant els nostres drets i les nostres llibertats.

Convoquem el divendres dia 2 de març a les 19h una concentració a Bellreguard en defensa dels nostres drets i en suport del poble de Bellreguard.

Donen suport a la convocatòria fins al moment:

Acció Cultural del País Valencià, Bloc Nacionalista Valencià, Colla de Dolçainers i Tabaleters de Bellreguard, Compromís, Moviments de Renovació Pedagògica Col·lectiu de Mestres de La Safor i Escola d'Estiu Marina-Safor, Coordinadora Safor-Valldigna pel Valencià, ERPV, Escola Valenciana, EUPV, Intersindical Valenciana, Joves pel Dret a Decidir, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià, Plataforma per la Llengua del País Valencià, Podem, Poble Lliure País Valencià, PSPV Safor- Valldigna, Compromís Safor –Valldigna, BLOC de la Safor – Valldigna, Compromís per Bellreguard, PSPV Bellreguard, Ateneu Popular de Bellreguard la Roda.