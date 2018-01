Les municipals del 2019, bastint la base de la República

Pau Juvillà Ballester, regidor de la Crida per Lleida

El dilluns 5 de desembre de 2016 es va dur a terme, a l’Orfeó Lleidatà, l’acte de presentació a les comarques de Ponent i els Pirineus de l’Assemblea d’Electes de Catalunya, i amb presència d’un centenar de regidores i regidors de diverses formacions se’ns va anunciar la necessitat de tenir preparada la constitució d’aquest òrgan, que, si es realitzés, es constituiria en condicions d’excepcionalitat política.

I la situació d’excepcionalitat política és evident que es va produir: la repressió de l’1 d’octubre, la vaga general, la proclamació de la República Catalana i sobretot l’aplicació de l’article 155 per part de l’Estat Espanyol, amb l’anorreament del govern de la Generalitat de Catalunya i l’empresonament de Consellers/es i membres de la societat civil, que feien imprescindible la seva convocatòria per construir la República des de la base.

Malauradament, l’Assemblea d’Electes de Catalunya va convertir una eina, que podria haver estat potent, en unes sigles i un carnet de plàstic.

Les eleccions del 21D han tornat a donar, a les forces partidàries de la construcció de la República, la majoria al Parlament de Catalunya amb dos missatges clars. Un provinent de l’Estat Espanyol, que continua reblant el clau de la repressió, anunciant un nou 155 en cas que el govern de la Generalitat aposti per avançar cap a la República.

I un de segon que, malgrat que existeix un ampli sector de catalanes i catalans que aposten per la independència, encara (en unes eleccions) no superen el 50% (tampoc el conjunt de forces unionistes amb un resultat inferior). Com ja s’està convertint en un tòpic: “cal eixamplar la base”.

De ben segur les properes eleccions municipals del 2019 seran una bona ocasió de fer-ho, d’una banda consolidar propostes des de baix, arrelades als municipis, cercant aliances i teixint complicitats amb tots i totes aquells i aquelles que, des de la radicalitat democràtica, lluiten per un canvi de sistema econòmic que garanteixi la justícia social.

Treballant pobles i ciutats, barris, per explicar que la República que volem, ha de garantir la redistribució de la riquesa, ha de garantir deures, debatent i construint un procés constituent de baix cap dalt on tothom s’hi senti cridat a participar.

Cercar i crear les condicions per bastir governs d’esquerres compromesos amb la República en tots els municipis, i enxarxant-los en una Assemblea d’Electes de Catalunya que ha de ser, ara si, baula imprescindible, compromesa i activa, en la construcció de la República Catalana.