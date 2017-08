Xirinacs

El documental "Xirinacs, a contracorrent" s'emet avui al Canal 33

El documental sobre Xirinacs, produït per Zeba Produccions amb coproducció de TV3 i amb la col·laboració de la Fundació Randa-Xirinacs i Llibertat.cat, s'emet avui al Canal 33 de la Televisió de Catalunya, a les 22.25h, coincidint amb el 10è aniversari de la seva mort

Després d'aquest documental, el 33 emetrà un altre documental d'interrès, Xavier Vinader, periodista. Contra la guerra bruta (23.30h), en el qual s’explica la història del periodista d'investigació exiliat als anys vuitanta i que patí persecució de l'Estat i atemptats ultradretans.

El documental sobre Lluís M. Xirinacs va ser emès al programa 'Sense ficció' de TV3 el maig del 2016, però el Canal 33 el reposa avu per l'actualitat i l'aniversari de la mort del pensador i activista independentista.

Un documental per a la memòria i per a l'avui

Xirinacs, a contracorrent, és una producció de Zeba Produccions amb coproducció de TV3 dirigida per Sergi Sala i Sergi Guix, i amb la col·laboració de la Fundació Randa-Xirinacs i Llibertat.cat. El tràiler el trobareu al següent enllaç.

Xirinacs, a contracorrent ressegueix la vida de Lluís Maria Xirinacs a través de les aportacions de diversos entrevistats entre els quals hi ha les seves germanes Anna Maria i Montserrat Xirinacs, l'economista Arcadi Oliveres, l'escriptor Lluís Busquets, els activistes polítics Jaume Asens i David Fernández i figures històriques del catalanisme com Miquel Sellarès i Jordi Carbonell.

El dia 11 d'agost de l'any 2007 es va trobar, prop de la muntanya del Taga, al Ripollès, el cos sense vida de Lluís Maria Xirinacs. D'aquesta manera sobtada s'acabava la vida d'un exsacerdot que durant els anys del franquisme s'havia convertit en un símbol de la lluita no violenta i de les reivindicacions nacionals de Catalunya.

Xirinacs va ser candidat tres anys consecutius al Premi Nobel de la Pau, va fer diverses vagues de fam i es va passar més de sis-cents cinquanta dies davant la presó Model de Barcelona demanant l'amnistia.

Però també va ser un home polèmic: l'any 2002 es va declarar “Amic d'ETA” i va fracassar en l'intent de crear un partit polític, que no va obtenir representació parlamentària.

A més de l'acció política, també va elaborar un model filosòfic que encara avui es desenvolupa i va treballar en un sistema econòmic alternatiu al capitalisme i el comunisme. Acusat d'il·luminat o boig per alguns, per a d'altres es tracta d'un referent de la no violència i la pau.

Gràcies a una ccampanya de micromecenatge

El projecte documental va començar amb una campanya de micromecenatge impulsada per Llibertat.cat que va ser aconseguida gràcies al finançament de 372 mecenes. Més endavant s'hi va afegir Televisió de Catalunya que ha coproduït el documental.

Aquest és un dels documentals de Zeba Produccions que emet Televisió de Catalunya, després de Terra Lliure, punt final; La Crida, historia d’una resposta; La Sardana, dansa nacional de Catalunya?; Pau Escalé, go to the parad-Ice i Manuel de Pedrolo, trencant l'oblit.