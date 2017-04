Espoli

Mobilitzacions al País Valencià per dir "No als PGE, Prou d’Espoli"

Diverses entitats representatives de la societat civil valenciana participaran en la concentració convocada davant de les Corts Valencianes, el proper dimarts 25 d’abril, a les 13 hores, per exigir al govern de l’estat la retirada immediata dels Pressupostos Generals de l’Estat i posar fi a l’espoli que com a poble es pateix.

Per aquestes entitats, és necessària una mobilització del conjunt de la societats valenciana per acabar amb la discriminació històrica que pateix el País Valencià en finançament, inversions i infraestructures. Per això, participaran en la concentració del 25 d’abril, en la manifestació del dia 29 d’abril i estan preparant una gran manifestació unitària per als dies previs a l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat per part de les Corts Espanyoles.

La nota de premsa la signen: Intersindical Valenciana, EUPV, ERPV, Escola Valenciana, ACPV, Plataforma pel Dret a Decidir, Poble lliure, l’Or dels Valencians, POSI, les CUP d’Almàssera i Biar, Assemblea per les llibertats i contra la Repressió- València sense Mordassa, BEA, SEPC, Joves PV-Compromís i Joves Decidim PV.