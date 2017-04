BENVINGUTS

El petit comerç de Reus mostra la seva cara més solidaria

Aquest matí s’ha presentat en públic “Comerç solidari de Reus”, una plataforma que aglutina petit comerç, emprenedors i petits empresaris de la capital de Baix Camp i que té per objectiu la recaptació de fons destinats a ONG i entitats sense ànim de lucre.

La nova plataforma, que va començar a caminar tot just fa 2 mesos, ja conta amb 25 comerços associats tot i que, amb el ritme d’inscripcions actual, el nombre serà molt major els propers dies.

L’acte de presentació s’ha realitzar a la Creperia Kenavo que és, juntament amb la botiga Bat a Bat, un dels comerços impulsors de la plataforma i ha contat amb la presència dels representants dels comerços i de Jordi Cervera, membre actiu de la ONG Proactiva Open Arms.

La primera campanya que durà a terme la nova plataforma s’anomena “Ajudem els Refugiats” i va destinada a recaptar fons per l’ONG catalana “Proactiva Open Arms”, la principal missió de la qual és rescatar del mar els refugiats que arriben a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. La campanya ha començat avui i s’allargarà fins el dia 10 de Juny amb la celebració d’una festa de cloenda a la plaça Evarist Fàbregas de Reus, al costat del Pallol. Per tal de recaptar fons cada comerç ha dissenyat la seva pròpia campanya oferint productes especials, destinant un percentatge de cada venda a la campanya, oferint serveis o productes per la festa de cloenda o bé posant una guardiola al seu comerç.

Durant l’acte de presentació els diferents comerços han explicat quines han sigut les seves motivacions a l’hora de formar part de la plataforma i s’ha coincidit, gairebé per unanimitat, a destacar que s’ha creat un clima molt especial entre els diferents comerços i que els ha ajudat a conèixer-se d’una altra manera i a teixir complicitats que fins ara no existien.

Tothom qui vulgui participar en la recollida de fons es pot dirigir a qualsevol dels establiments associats i preguntar amb quins productes o serveis es pot col·laborar o mitjançant la pàgina de facebook (https://www.facebook.com/comercsolidarireus/?ref=ts&fref=ts) de la plataforma, on cada comerç anirà explicant les seves propostes.

Per part de la ONG “Proactiva Open Arms” s’ha destacat la importància d’aquestes accions de captació de fons que els permeten desenvolupar la seva activitat de rescat de persones i han volgut agrair a la plataforma que hagin pensat en ells per aquesta primera campanya.