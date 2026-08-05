MÉS per Palma condemna la correguda de bous de Palma i critica que s'hi permeti l'assistència de menors

MÉS per Palma ha condemnat la correguda de bous prevista per aquest dimecres, 6 d'agost, a la plaça de toros de Palma i ha denunciat el que considera una contradicció entre el reconeixement de Palma com a Ciutat Amiga de la Infància i el fet que els menors puguin assistir a un espectacle taurí després dels canvis legislatius impulsats pel Govern balear del PP i Vox.
La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha afirmat que «és una contradicció insostenible que Palma presumeixi de ser Ciutat Amiga de la Infància mentre el govern del PP permet que els menors presenciïn un espectacle de crueltat animal». Segons ha assenyalat, educar en el respecte i, alhora, normalitzar la violència contra els animals és incompatible.
MÉS per Palma considera que les polítiques del govern autonòmic han suposat un retrocés en matèria de benestar animal i lamenta que la capital mallorquina torni a acollir espectacles taurins amb les limitacions eliminades. La formació defensa que les institucions han de promoure valors com el respecte, la convivència i l'empatia, i rebutja que el sofriment animal pugui convertir-se en una forma d'entreteniment.
Reconeixement al moviment animalista
La formació ha volgut expressar també el seu suport a les entitats animalistes que, segons destaca, fa dècades que treballen per l'abolició de la tauromàquia. En aquest sentit, Truyol ha assegurat que «la societat ho té clar i no vol ni violència ni tortura contra els animals» i ha afirmat que MÉS continuarà treballant perquè «Palma i Mallorca recuperin el camí d'una societat sense sang», en referència a les reivindicacions del moviment animalista.
Crítiques al batle de Palma
MÉS per Palma també ha criticat l'actitud del batle de Palma, a qui retreu no haver marcat distàncies amb la celebració de la correguda i haver assistit a actes de suport vinculats a aquest esdeveniment. Segons la formació, aquesta actitud suposa un aval polític a una pràctica que considera cada vegada més qüestionada socialment.
Per a Neus Truyol, «no hi ha cap tradició que justifiqui la tortura» i Palma «ha de ser una ciutat que protegeixi els animals i també els infants dels missatges que banalitzen la violència». La portaveu conclou que «no parlam de cultura, parlam de tortura» i defensa que una ciutat del segle XXI ha d'avançar cap a un model basat en el respecte als animals i la protecció de la infància.
Amb aquest posicionament, MÉS per Palma reafirma el seu compromís de continuar impulsant polítiques de benestar animal i de recuperar el caràcter antitaurí que, segons la formació, havia caracteritzat la ciutat en els darrers anys.