La turistificació de Palma no només afecta l'accés a l'habitatge o el comerç de proximitat. També condiciona els espais de trobada i la vida cultural de la ciutat. Amb aquesta voluntat va néixer CRUI, un col·lectiu autogestionat creat l'any 2023 que treballa per recuperar els carrers i les places com a espais de música, cultura popular i convivència.
La iniciativa ha tornat a guanyar visibilitat després que la CUP Països Catalans n'hagi destacat la tasca coincidint amb el debat obert arran de la multitudinària manifestació del 26 de juliol contra la massificació turística a Palma, que va denunciar els efectes del model turístic sobre l'habitatge, el territori i la qualitat de vida dels residents.
Recuperar els espais de trobada
CRUI explica que el col·lectiu va néixer de la necessitat de generar i recuperar espais per a la música i la cultura als carrers de Palma.
Els seus membres denuncien que, durant els darrers anys, la ciutat ha anat perdent espais col·lectius i de convivència, imprescindibles per fer xarxa, impulsar projectes compartits i mantenir viva la cultura popular. «Són espais clau per fer xarxa, relacionar-nos d'igual a igual i crear projectes de caràcter popular. No entenem la cultura com un simple bé de consum, sinó com un procés de creació i d'interacció col·lectiva que ens permet expressar-nos com a individus i també com a part d'un grup.»
Resignificar l'espai públic
Per aquest motiu, el col·lectiu defensa la necessitat de «resignificar» els espais públics perquè tornin a ser llocs de trobada, participació i creació cultural.
Segons expliquen, el creixement del turisme i els processos de gentrificació han anat expulsant aquests usos dels carrers i les places. «Volem recuperar aquells espais que el creixement turístic desmesurat i la gentrificació ens han pres. I volem crear nous espais de cultura i transformació, descobrint indrets on mai no ens hauríem imaginat un equip de so i un grup tocant música en directe.»
Una aposta per la música en català
Un dels principals objectius de CRUI és donar suport als músics i grups locals.
Per això impulsa concerts i activitats culturals als carrers de Palma amb la voluntat de donar visibilitat a la creació artística del país i, especialment, a la música en català. «Volem ser un altaveu per donar suport a la creació, la innovació i la qualitat que germinen a la nostra terra.»
Els impulsors del projecte expliquen que volen transformar qualsevol racó de la ciutat en un escenari obert als grups locals, prioritzant activitats descentralitzades, gratuïtes i sempre a l'aire lliure.
La cultura popular com a resposta a la turistificació
Per al col·lectiu, la cultura popular també és una manera de defensar el dret a la ciutat.
Per això proposen recuperar les places i els carrers com a espais de convivència i participació, davant un model urbà que, segons denuncien, prioritza cada vegada més els usos vinculats al turisme.«Volem donar vida a una ciutat cada vegada més venuda al turisme, amb activitats a espais poc convencionals, descentralitzats i sempre a l'aire lliure.»
La iniciativa s'emmarca en el creixent moviment ciutadà que qüestiona els efectes de la massificació turística a Mallorca. La manifestació del 26 de juliol va tornar a posar sobre la taula el debat sobre l'accés a l'habitatge, la pressió sobre els serveis públics i la transformació dels espais urbans, però també sobre la necessitat de preservar els carrers i les places com a llocs de relació, expressió cultural i vida comunitària.
La CUP Països Catalans ha volgut posar en relleu aquesta experiència com un exemple de resposta col·lectiva davant la turistificació, reivindicant la cultura popular i la música en català com a eines per recuperar l'espai públic i reforçar els vincles comunitaris.
🏨La turistificació de les nostres ciutats i pobles també afecta la cultura popular.— CUP Països Catalans (@cupnacional) August 1, 2026
Diversos col·lectius de Palma s'han organitzat per ocupar les places turistificades de la ciutat perquè continuïn sent espais de cultura, música i festes populars. pic.twitter.com/Ixc6ce0PHm