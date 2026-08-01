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La cultura popular reivindica el seu espai davant la turistificació de Palma

recuperar les places
La cultura popular reivindica el seu espai davant la turistificació de Palma

El col·lectiu autogestionat, creat el 2023, impulsa concerts i activitats als espais públics per recuperar llocs de trobada, donar suport a la música en català i plantar cara als efectes de la turistificació i la gentrificació de la ciutat.

01/08/2026 Drets i Llibertats

La turistificació de Palma no només afecta l'accés a l'habitatge o el comerç de proximitat. També condiciona els espais de trobada i la vida cultural de la ciutat. Amb aquesta voluntat va néixer CRUI, un col·lectiu autogestionat creat l'any 2023 que treballa per recuperar els carrers i les places com a espais de música, cultura popular i convivència.

La iniciativa ha tornat a guanyar visibilitat després que la CUP Països Catalans n'hagi destacat la tasca coincidint amb el debat obert arran de la multitudinària manifestació del 26 de juliol contra la massificació turística a Palma, que va denunciar els efectes del model turístic sobre l'habitatge, el territori i la qualitat de vida dels residents.

Recuperar els espais de trobada

CRUI explica que el col·lectiu va néixer de la necessitat de generar i recuperar espais per a la música i la cultura als carrers de Palma.

Els seus membres denuncien que, durant els darrers anys, la ciutat ha anat perdent espais col·lectius i de convivència, imprescindibles per fer xarxa, impulsar projectes compartits i mantenir viva la cultura popular. «Són espais clau per fer xarxa, relacionar-nos d'igual a igual i crear projectes de caràcter popular. No entenem la cultura com un simple bé de consum, sinó com un procés de creació i d'interacció col·lectiva que ens permet expressar-nos com a individus i també com a part d'un grup.»

Resignificar l'espai públic

Per aquest motiu, el col·lectiu defensa la necessitat de «resignificar» els espais públics perquè tornin a ser llocs de trobada, participació i creació cultural.

Segons expliquen, el creixement del turisme i els processos de gentrificació han anat expulsant aquests usos dels carrers i les places. «Volem recuperar aquells espais que el creixement turístic desmesurat i la gentrificació ens han pres. I volem crear nous espais de cultura i transformació, descobrint indrets on mai no ens hauríem imaginat un equip de so i un grup tocant música en directe.»

Una aposta per la música en català

Un dels principals objectius de CRUI és donar suport als músics i grups locals.

Per això impulsa concerts i activitats culturals als carrers de Palma amb la voluntat de donar visibilitat a la creació artística del país i, especialment, a la música en català. «Volem ser un altaveu per donar suport a la creació, la innovació i la qualitat que germinen a la nostra terra.»

Els impulsors del projecte expliquen que volen transformar qualsevol racó de la ciutat en un escenari obert als grups locals, prioritzant activitats descentralitzades, gratuïtes i sempre a l'aire lliure.

La cultura popular com a resposta a la turistificació

Per al col·lectiu, la cultura popular també és una manera de defensar el dret a la ciutat.

Per això proposen recuperar les places i els carrers com a espais de convivència i participació, davant un model urbà que, segons denuncien, prioritza cada vegada més els usos vinculats al turisme.«Volem donar vida a una ciutat cada vegada més venuda al turisme, amb activitats a espais poc convencionals, descentralitzats i sempre a l'aire lliure.»

La iniciativa s'emmarca en el creixent moviment ciutadà que qüestiona els efectes de la massificació turística a Mallorca. La manifestació del 26 de juliol va tornar a posar sobre la taula el debat sobre l'accés a l'habitatge, la pressió sobre els serveis públics i la transformació dels espais urbans, però també sobre la necessitat de preservar els carrers i les places com a llocs de relació, expressió cultural i vida comunitària.

La CUP Països Catalans ha volgut posar en relleu aquesta experiència com un exemple de resposta col·lectiva davant la turistificació, reivindicant la cultura popular i la música en català com a eines per recuperar l'espai públic i reforçar els vincles comunitaris.

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