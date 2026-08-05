L'Associació Germano-Catalana retira el suport a un col·loqui sobre l'autodeterminació de Catalunya després d'un intent de censura

El 30è Col·loqui Germano-Català, dedicat a «La lluita de Catalunya per l'autodeterminació en la història i en l'actualitat», se celebrarà finalment del 3 al 5 de setembre a la Universitat de Brema, tot i que ho farà sense el suport de l'Associació Germano-Catalana (Deutscher Katalanistenverband, DKV), que s'ha retirat de l'organització després d'un intent de cancel·lar les ponències dedicades al dret d'autodeterminació de Catalunya.
Segons ha denunciat l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), la retirada de l'entitat s'ha produït aquest mes d'agost a petició d'una persona membre de la seva junta directiva, que prèviament havia intentat suprimir del programa les intervencions centrades en el dret d'autodeterminació del poble català.
Inicialment, la junta directiva de la DKV havia acordat acollir el Col·loqui a la Universitat de Brema i n'havia confiat l'organització als professors Axel Schönberger i Bàrbara Roviró, aquesta darrera excoordinadora de la Comissió d'Incidència Internacional de l'ANC.
Entre els participants previstos hi ha diversos membres del Secretariat Nacional de l'Assemblea, com la coordinadora de la Comissió d'Incidència Internacional, Quica Sol; el coordinador d'Estratègia i Discurs, Pere Pugès, i Mireia Juanola.
Malgrat la retirada del suport institucional de la DKV, el Col·loqui mantindrà íntegrament el programa previst gràcies a la decisió dels organitzadors de tirar-lo endavant.
L'ANC ha celebrat que el Col·loqui es pugui celebrar tal com estava previst, però considera que els fets constitueixen "un atac a la defensa legítima del dret a l'autodeterminació de Catalunya i a la llibertat d'expressió dels ponents", motiu pel qual ha reclamat denunciar públicament aquest intent de censura.
Finalment, l'entitat ha agraït la fermesa dels professors Axel Schönberger i Bàrbara Roviró, així com dels membres de l'Associació Germano-Catalana que han treballat perquè el Col·loqui es mantingués, preservant-ne el programa original malgrat les pressions rebudes.