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Girona recupera la promoció d'habitatge públic quinze anys després

Habitatge públic
Girona recupera la promoció d'habitatge públic quinze anys després

L'Ajuntament aprova inicialment les bases del sorteig de 98 pisos protegits de lloguer assequible dins el programa «Missió Habitatge».

01/08/2026 Drets i Llibertats

L'Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment les bases que regularan el sorteig dels primers 98 habitatges públics de lloguer assequible construïts a la ciutat en els darrers quinze anys. L'alcalde, Lluc Salellas, ha destacat que la iniciativa representa un pas important per recuperar la promoció pública d'habitatge i ampliar un parc residencial destinat a facilitar l'accés a l'habitatge.

Els pisos seran de protecció oficial, de lloguer assequible i formen part del programa municipal «Missió Habitatge», una de les principals apostes del govern municipal per incrementar l'oferta d'habitatge públic.

Recuperar la promoció pública

Segons ha explicat l'alcalde, aquesta és la primera promoció d'habitatge públic que es posa en marxa a Girona després d'un període de quinze anys sense noves construccions municipals d'aquestes característiques.

L'aprovació inicial de les bases és el primer pas perquè, un cop finalitzada la tramitació administrativa, es pugui convocar el sorteig que determinarà les persones adjudicatàries dels habitatges.

Lloguer assequible

Els 98 pisos s'incorporaran al parc públic de la ciutat amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge a persones i famílies que compleixin els requisits previstos per a aquest tipus de promocions.

L'Ajuntament defensa que l'increment del parc públic és una de les eines necessàries per afrontar les dificultats d'accés a l'habitatge, especialment en un context marcat per l'augment dels preus del lloguer i de la compra.

«Missió Habitatge»

La promoció s'emmarca dins la «Missió Habitatge», l'estratègia impulsada pel govern municipal per incrementar progressivament el parc d'habitatge públic i reforçar les polítiques municipals d'accés a un habitatge digne.

Segons el consistori, la construcció de nous habitatges protegits i de lloguer assequible és una de les línies prioritàries per garantir que una part més gran de la població pugui accedir a un habitatge a preus inferiors als del mercat.

L'aprovació inicial de les bases obre ara el procés administratiu previ a la convocatòria del sorteig dels habitatges, que permetrà adjudicar els primers pisos públics construïts a Girona des de fa més d'una dècada.

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