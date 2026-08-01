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Alp, el municipi on el 80% dels habitatges són segones residències

model residencial dificulta l'accés a l'habitatge
Alp, el municipi on el 80% dels habitatges són segones residències

La CUP denuncia que el model residencial dificulta l'accés a l'habitatge i reclama mesures per garantir el dret a viure a la Cerdanya.

01/08/2026 Drets i Llibertats

La CUP Països Catalans ha denunciat la greu dificultat d'accés a l'habitatge que viu Alp (Cerdanya), on, segons la formació, vuit de cada deu habitatges són segones residències. Aquesta situació, assegura, dificulta que la població resident pugui trobar un habitatge a un preu assequible i contribueix a l'expulsió de veïns i veïnes del municipi. La formació ha volgut visibilitzar les conseqüències del model residencial i turístic que afecta diverses poblacions pirinenques.

Segons la CUP, l'elevada concentració de segones residències ha convertit Alp en un dels exemples més evidents de la crisi d'habitatge que afecta la Cerdanya. La formació sosté que la forta pressió immobiliària vinculada al turisme i a l'ús residencial temporal ha disparat els preus de compra i de lloguer fins al punt que moltes persones que treballen o han nascut al municipi tenen greus dificultats per continuar-hi vivint.

Més enllà d'Alp
També considera que la situació d'Alp no és un cas aïllat, sinó el reflex d'un model que s'ha estès a nombrosos municipis del Pirineu, especialment a les comarques amb una forta activitat turística.

Aquest fenomen provoca un progressiu despoblament de la població resident, dificulta el relleu generacional i posa en risc la cohesió social dels municipis, alhora que incrementa les dificultats per cobrir llocs de treball en sectors essencials.

Reivindiquen el dret a viure al territori
Amb aquesta acció, es reclama polítiques públiques que prioritzin l'habitatge com un dret i no com un actiu especulatiu. Entre les mesures que defensa hi ha una regulació més estricta del mercat immobiliari, la mobilització d'habitatges buits, la limitació dels usos especulatius i l'impuls d'habitatge públic destinat a la població resident.

Per garantir el dret a l'habitatge, la formació sosté que és també una condició indispensable per preservar la vida als pobles de muntanya i evitar que esdevinguin espais ocupats majoritàriament per residències temporals.

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