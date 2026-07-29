Reclamen que la vinyeta a les autopistes la paguin les empreses de transport i els vehicles turístics no matriculats a Catalunya

La CUP ha reivindicat la seva proposta de sistema de pagament per ús a les vies d'alta capacitat després que el Parlament aprovés la setmana passada estudiar la implantació d'una vinyeta. La formació defensa que aquest model no ha de recaure sobre els conductors catalans, sinó sobre les empreses de transport i els vehicles turístics no matriculats a Catalunya.
El diputat Dani Cornellà ha recordat que la CUP ja va impulsar aquesta proposta fa un any a través d'una moció sobre mobilitat sostenible aprovada pel Parlament. Aquell text instava el Govern a reclamar el traspàs de la titularitat de les autopistes AP-7 i AP-2 —amb la possibilitat d'estendre el model a altres vies d'alta capacitat— per poder implantar un sistema de pagament per ús dirigit als vehicles de transport de mercaderies i als turistes que utilitzen la xarxa viària catalana sense estar matriculats al país.
«Els catalans ja paguem els impostos corresponents per mantenir la xarxa viària. Qui ha d'assumir aquest cost són els turistes i les empreses que utilitzen les nostres carreteres sense estar matriculats a Catalunya», ha afirmat Cornellà.
Segons la CUP, els recursos obtinguts amb aquesta vinyeta s'haurien de destinar tant al manteniment de les autopistes com a incrementar les inversions en la xarxa ferroviària catalana, amb l'objectiu de reforçar el transport públic.
La formació també ha criticat la inacció del Govern en aquesta matèria. Cornellà ha assegurat que, malgrat el mandat parlamentari aprovat fa un any, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, «no ha desenvolupat cap actuació» per estudiar aquesta possibilitat. Per això, la CUP espera que la nova votació aprovada pel Parlament serveixi perquè l'executiu impulsi finalment aquestes mesures, tot i admetre que manté un cert escepticisme sobre la seva aplicació.
Finalment, la CUP defensa que la implantació d'un sistema de pagament per ús ha d'anar acompanyada d'un canvi de model en la política d'infraestructures. La formació aposta per reduir la dependència del vehicle privat i prioritzar un transport públic més accessible, segur, confortable i eficient, que ofereixi una alternativa real a la ciutadania i contribueixi a disminuir la saturació de la xarxa viària.