Les associacions veïnals de Barcelona han expressat el seu rebuig al feminicidi comès el passat 28 de juliol al districte de Sant Martí i han fet una crida a plantar-se davant la normalització de les violències masclistes.
La víctima, una dona de 34 anys, va ser assassinada per la seva parella en un domicili del carrer d’Andrade. Els serveis d’emergències no van poder salvar-li la vida i els Mossos d’Esquadra van detenir posteriorment el presumpte autor dels fets. El Ministeri d’Igualtat ha confirmat el cas com un feminicidi per violència de gènere.
Davant d’aquest nou assassinat masclista, el moviment veïnal remarca que l’erradicació de la violència contra les dones exigeix la implicació de tota la societat i la destinació dels recursos públics necessaris. Les associacions denuncien que els serveis d’atenció a les dones es troben saturats i que sovint no poden respondre adequadament a les necessitats de les usuàries.
També assenyalen les mancances que encara persisteixen en els sistemes judicial i policial, on les dones que denuncien situacions de violència continuen sent qüestionades. Alhora, reclamen als mitjans de comunicació que no es limitin a informar dels feminicidis com si fossin successos aïllats, sinó que assumeixin un paper actiu en la sensibilització de la població sobre la dimensió estructural i la gravetat de les violències masclistes.
Xarxes feministes des dels barris
Davant les insuficiències institucionals, les associacions veïnals reivindiquen el treball de les vocalies de dones i de projectes com Totes Som Punt Lila, que impulsen xarxes comunitàries de prevenció, detecció, sensibilització i acompanyament.
Totes Som Punt Lila és una iniciativa autogestionada per associacions veïnals, veïnes, entitats i equipaments dels barris. La xarxa crea espais segurs de proximitat des dels quals es dona suport a les dones que pateixen violència psicològica, física o sexual i es treballa per detectar situacions de risc abans que sigui massa tard.
Aquestes xarxes feministes parteixen del coneixement directe dels barris i de la necessitat de generar vincles comunitaris que permetin prevenir les violències, trencar l’aïllament de les víctimes i facilitar-los un primer espai de confiança i acompanyament.
«Ens volem vives, i perquè això passi necessitem el suport de tota la societat», conclou el moviment veïnal, que reclama que la resposta davant les violències masclistes sigui col·lectiva, sostinguda i dotada dels recursos necessaris.