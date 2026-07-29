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Plataforma per la Llengua recorrerà contra la sentència que imposa més castellà a una alumna d'un centre de Sant Cebrià de Vallalta

Català a l'escola
Plataforma per la Llengua recorrerà contra la sentència que imposa més castellà a una alumna d'un centre de Sant Cebrià de Vallalta

L'entitat alerta que les darreres resolucions del TEDH i del Tribunal Suprem ja s'utilitzen per incrementar la presència del castellà a les escoles i reclama al Govern que demani la nul·litat de la sentència sobre la retolació dels centres educatiu

29/07/2026 Llengua

Plataforma per la Llengua ha anunciat que presentarà un recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga l'Institut Escola El Pi Gros, de Sant Cebrià de Vallalta (Maresme), a impartir una assignatura no lingüística més en castellà al grup classe d'una alumna, a més de la matèria específica de llengua castellana.

L'entitat, que s'havia personat per primera vegada com a part codemandada en aquest procediment, considera que la resolució representa un nou atac contra el model d'escola en català i evidencia que les recents sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) i del Tribunal Suprem ja s'estan utilitzant per ampliar judicialment la presència del castellà als centres educatius.

Segons la sentència, el projecte lingüístic del centre no garanteix una presència suficient del castellà en l'activitat docent ordinària. Tot i que el tribunal no anul·la el projecte lingüístic de l'escola, reconeix a l'alumna el dret a cursar una altra matèria curricular en castellà, una decisió que afectarà tot el seu grup classe mentre romangui escolaritzada al centre.

La sentència també assumeix la doctrina sobre la retolació

Plataforma per la Llengua també adverteix que la resolució del TSJC assumeix els arguments de la recent sentència del Tribunal Suprem sobre la retolació dels centres educatius públics, que estableix que el castellà no en pot quedar exclòs. Encara que en aquest cas concret el tribunal no entra a resoldre aquesta qüestió per motius estrictament processals, l'entitat alerta que la doctrina del Suprem ja comença a consolidar-se en les resolucions judicials.

Per aquest motiu, reclama al Govern de la Generalitat que impulsi totes les accions processals disponibles per demanar la nul·litat de la sentència del Suprem del passat 13 de juliol, i critica les declaracions institucionals que, segons denuncia, n'han minimitzat l'abast.

"Una nova via per imposar més castellà"

L'organització considera que aquesta resolució confirma l'existència d'una nova via judicial per incrementar la presència del castellà a les aules malgrat la normativa aprovada pel Parlament de Catalunya el 2022 per protegir el model lingüístic de l'escola catalana.

Segons Plataforma per la Llengua, aquest tipus de resolucions contribueixen a debilitar el paper del català com a llengua vehicular i dificulten que el sistema educatiu continuï garantint la igualtat d'oportunitats lingüístiques i la cohesió social. L'entitat sosté que l'objectiu final és convertir el català en una llengua cada vegada més prescindible en l'àmbit educatiu i social.

En aquest sentit, emmarca la decisió del TSJC en una ofensiva judicial més àmplia contra el model d'immersió lingüística i denuncia que s'ignora la voluntat expressada pel Parlament de Catalunya en defensa del català com a llengua pròpia del sistema educatiu.

Crida a convertir la defensa del català en una prioritat

Davant aquesta situació, Plataforma per la Llengua fa una crida a tota la comunitat educativa —famílies, alumnat, docents, equips directius, sindicats i entitats— perquè la defensa de l'escola en català esdevingui una de les principals reivindicacions del pròxim curs escolar.

L'entitat considera que, "sentència rere sentència", s'està intentant desmantellar un model que ha estat un instrument fonamental per garantir la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i l'aprenentatge del català. Per això reclama una resposta col·lectiva i sostinguda davant el que considera una nova ofensiva judicial contra la llengua pròpia del país.

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