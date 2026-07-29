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Plataforma per la Llengua crida a votar "Pirineu Català" en la consulta sobre el nou nom del departament nord-català

"Pirineu Català"
Plataforma per la Llengua crida a votar "Pirineu Català" en la consulta sobre el nou nom del departament nord-català

L'entitat considera que és l'única de les tres opcions que reconeix explícitament la catalanitat del territori i defensa que una victòria reforçaria el reconeixement institucional de la llengua i la identitat de la Catalunya del Nord.

29/07/2026 Drets i Llibertats
Plataforma per la Llengua crida a votar "Pirineu Català" en la consulta sobre el nou nom del departament nord-català Plataforma per la Llengua crida a votar "Pirineu Català" en la consulta sobre el nou nom del departament nord-català
La consulta ciutadana sobre el futur nom del departament dels Pirineus Orientals entra en les seves darreres setmanes amb una crida de Plataforma per la Llengua a favor de l'opció "Pirineu Català" ("Pyrénées Catalanes"). L'entitat considera que aquesta és l'única de les tres denominacions sotmeses a votació que incorpora de manera explícita la identitat catalana del territori i anima tots els electors amb dret a vot a participar en la consulta, oberta fins al 15 d'agost.

Els ciutadans poden escollir entre mantenir la denominació actual, "Pirineu Oriental" ("Pyrénées-Orientales"), adoptar "Pirineu Català" ("Pyrénées Catalanes") o bé "Pirineu Mediterrània" ("Pyrénées Méditerranée"). Segons Plataforma per la Llengua, mantenir el nom actual significa perpetuar una denominació administrativa desvinculada de la realitat nacional del territori, mentre que "Pirineu Mediterrània" és una fórmula geogràfica sense cap referència a la identitat catalana.

L'organització sosté que la consulta representa una oportunitat històrica per avançar en el reconeixement institucional de la Catalunya del Nord després de segles de polítiques d'uniformització impulsades per l'Estat francès. En aquest sentit, remarca que incorporar la referència catalana al nom del departament contribuiria a reforçar la presència pública de la llengua catalana i a legitimar-ne el reconeixement institucional.

Plataforma per la Llengua recorda, tanmateix, que hi hauria denominacions més fidels a la realitat històrica del territori, com Catalunya del Nord, nom que utilitza habitualment l'entitat, o País Català, una proposta que havia obtingut un ampli suport en una consulta anterior però que finalment va quedar exclosa del procés actual. Tot i això, considera que, entre les opcions disponibles, "Pirineu Català" és l'alternativa que millor defensa la identitat nacional del territori.

La votació es pot fer de dues maneres. Per correu postal, mitjançant el butlletí distribuït amb la revista institucional Mon Département, o bé per internet, a través del portal lenom66.fr, amb identificació mitjançant FranceConnect. Només hi poden participar les persones inscrites al cens electoral del departament.

L'entitat recorda que el resultat de la consulta no comportarà automàticament el canvi de nom. D'acord amb la legislació francesa, la modificació ha de ser aprovada per decret del Consell d'Estat a proposta del Consell Departamental. Amb tot, considera que una victòria clara de "Pirineu Català" donaria un fort impuls polític i simbòlic al reconeixement de la catalanitat de la Catalunya del Nord i contribuiria a situar de nou aquest debat en el centre de la vida pública.

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