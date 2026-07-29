Plataforma per la Llengua crida a votar "Pirineu Català" en la consulta sobre el nou nom del departament nord-català

Els ciutadans poden escollir entre mantenir la denominació actual, "Pirineu Oriental" ("Pyrénées-Orientales"), adoptar "Pirineu Català" ("Pyrénées Catalanes") o bé "Pirineu Mediterrània" ("Pyrénées Méditerranée"). Segons Plataforma per la Llengua, mantenir el nom actual significa perpetuar una denominació administrativa desvinculada de la realitat nacional del territori, mentre que "Pirineu Mediterrània" és una fórmula geogràfica sense cap referència a la identitat catalana.
L'organització sosté que la consulta representa una oportunitat històrica per avançar en el reconeixement institucional de la Catalunya del Nord després de segles de polítiques d'uniformització impulsades per l'Estat francès. En aquest sentit, remarca que incorporar la referència catalana al nom del departament contribuiria a reforçar la presència pública de la llengua catalana i a legitimar-ne el reconeixement institucional.
Plataforma per la Llengua recorda, tanmateix, que hi hauria denominacions més fidels a la realitat històrica del territori, com Catalunya del Nord, nom que utilitza habitualment l'entitat, o País Català, una proposta que havia obtingut un ampli suport en una consulta anterior però que finalment va quedar exclosa del procés actual. Tot i això, considera que, entre les opcions disponibles, "Pirineu Català" és l'alternativa que millor defensa la identitat nacional del territori.
La votació es pot fer de dues maneres. Per correu postal, mitjançant el butlletí distribuït amb la revista institucional Mon Département, o bé per internet, a través del portal lenom66.fr, amb identificació mitjançant FranceConnect. Només hi poden participar les persones inscrites al cens electoral del departament.
L'entitat recorda que el resultat de la consulta no comportarà automàticament el canvi de nom. D'acord amb la legislació francesa, la modificació ha de ser aprovada per decret del Consell d'Estat a proposta del Consell Departamental. Amb tot, considera que una victòria clara de "Pirineu Català" donaria un fort impuls polític i simbòlic al reconeixement de la catalanitat de la Catalunya del Nord i contribuiria a situar de nou aquest debat en el centre de la vida pública.