Patrimc@t II invertirà 3,2 milions d'euros per recuperar el patrimoni de les Valls Catalanes a banda i banda dels Pirineus

L'Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) País d'Art i d'Història Transfronterer Les Valls Catalanes impulsarà el projecte Patrimc@t II, una iniciativa que destinarà prop de 3,2 milions d'euros a la recuperació i posada en valor del patrimoni cultural de les Valls Catalanes. El projecte actuarà en onze municipis dels dos costats dels Pirineus amb la voluntat de reforçar els vincles entre els territoris i convertir el patrimoni en un motor de desenvolupament cultural, social i econòmic.
La iniciativa contempla la rehabilitació de diversos elements patrimonials, la creació de dos centres d'interpretació, la millora dels espais d'acollida i de la senyalització, així com accions de dinamització cultural que permetin donar nous usos als edificis recuperats i posar-los al servei de la ciutadania.
Entre les actuacions més destacades hi ha la consolidació de la Colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses, una antiga colònia tèxtil transformada en espai de memòria històrica i en centre de coworking sota el nom de Colònia Creativa. També es rehabilitarà la Cabanya del Mas Sobeies, a la Vall de Bianya, que es convertirà en un equipament cultural públic vinculat a iniciatives com la Bianyal d'Art i Patrimoni. Al Vallespir, una altra intervenció significativa serà la restauració de la Torre de Senyals de Vetera, al terme de Cortsaví, una fortificació del segle XIV situada a més de 1.400 metres d'altitud que va tenir un paper estratègic durant el Regne de Mallorca.
Les actuacions es desenvoluparan als municipis de Camprodon, Cortsaví, Molló, Montagut i Oix, Montboló, Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de Pladecorts, Sant Pau de Segúries, la Vall de Bianya i Vilallonga de Ter, dins un àmbit territorial que engloba el Vallespir, el Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà.
Patrimc@t II s'emmarca en la tasca que desenvolupa l'AECT Les Valls Catalanes, una agrupació pública creada per facilitar la cooperació entre municipis dels dos costats dels Pirineus. Actualment integra 44 municipis —24 del Vallespir i 20 del sud de Catalunya— que treballen conjuntament per impulsar projectes comuns en els àmbits del patrimoni, la cultura, el turisme i el desenvolupament territorial.
Més enllà de la recuperació arquitectònica, el projecte pretén reforçar les relacions entre territoris històricament vinculats, afavorir la circulació de la població i consolidar una xarxa cultural compartida que contribueixi a superar la frontera administrativa. Els espais recuperats estaran oberts a les entitats locals i a la ciutadania, amb l'objectiu de convertir-se en nous punts de trobada i d'activitat cultural.
El projecte Patrimc@t II està cofinançat en un 65% per la Unió Europea a través del Programa Interreg VI-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027), destinat a promoure la cooperació i la integració entre els territoris fronterers.