MÉS per Palma reclama un pla urgent contra les onades de calor després de les 103 morts registrades a les Illes

MÉS per Palma reclamarà al pròxim ple municipal l'aprovació d'un Pla Municipal de Mesures Urgents contra les Onades de Calor i denunciarà la manca d'actuació del govern del Partit Popular davant l'augment de les temperatures extremes. La formació considera que l'executiu encapçalat pel batle Jaime Martínez continua sense adoptar les mesures necessàries per protegir la ciutadania malgrat que la calor ja s'ha convertit en una emergència de salut pública.
La iniciativa arriba després que les darreres dades oficials atribueixin 103 morts a les Illes Balears entre l'1 de juny i el 13 de juliol a les elevades temperatures. Segons MÉS per Palma, aquesta situació evidencia la necessitat d'actuar de manera immediata per reduir els riscos que les onades de calor representen especialment per a les persones més vulnerables.
El regidor Miquel Àngel Contreras ha assegurat que «la calor extrema ja és una emergència de salut pública» i ha criticat que l'Ajuntament «no es pot limitar a esperar que baixin les temperatures», sinó que té l'obligació de protegir la població. En aquest sentit, ha retret al govern municipal que, lluny d'ampliar els recursos disponibles, hagi reduït fonts d'aigua potable en diferents punts de la ciutat.
La proposta de MÉS per Palma inclou ampliar la xarxa de refugis climàtics i els seus horaris, incrementar els espais d'ombra, instal·lar nous punts d'hidratació i fonts d'aigua potable, retirar el cautxú dels parcs infantils, establir protocols específics per protegir els col·lectius més vulnerables i adaptar les condicions laborals dels treballadors municipals que desenvolupen la seva feina a l'aire lliure. La formació també reclama l'elaboració d'un Pla d'Ombres per a tota la ciutat.
Segons MÉS, la manca de resposta del govern municipal és especialment preocupant perquè coincideix amb la reducció dels horaris o el tancament estival de diversos equipaments que podrien actuar com a refugis climàtics. La formació cita, entre altres exemples, el tancament de les piscines públiques de Son Roca i Son Ferriol, la clausura de la font ornamental de Nuredduna i la retirada de fonts d'aigua potable, com la del barri de Pere Garau.
Contreras també ha atribuït aquesta manca d'actuació a la dependència política del PP respecte de VOX. Segons el regidor, els pactes entre ambdues formacions han afavorit una actitud «negacionista» davant l'emergència climàtica i han impedit desplegar polítiques d'adaptació davant l'increment de les temperatures extremes.
Per aquest motiu, MÉS per Palma reclama al govern municipal que actuï abans de les pròximes onades de calor i assumeixi que l'escalfament global ja té conseqüències directes sobre la salut pública. «Governar és protegir la gent. Davant una emergència que posa en perill la salut i la vida de milers de persones, el govern ha d'actuar ja», ha conclòs Contreras.