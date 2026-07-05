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La Fundació Andreu Nin organitza un acte per debatre el paper de la classe treballadora i el jovent durant la Revolució de 1936

Vaga de bibiblioteques
La Fundació Andreu Nin organitza un acte per debatre el paper de la classe treballadora i el jovent durant la Revolució de 1936

La trobada, en el marc del 90è aniversari de l'inici de la Guerra i la Revolució, reflexionarà sobre les aspiracions socials i polítiques de la classe obrera i les noves generacions.

05/07/2026 Drets i Llibertats

En el marc del 90è aniversari de la Revolució de 1936, la Fundació Andreu Nin ha convocat un acte de debat per reflexionar sobre el paper de la classe treballadora i del jovent en aquell procés històric que va marcar profundament la societat catalana i el conjunt de l'Estat.

Sota les preguntes «Què va fer la classe treballadora l'any 1936?» i «Què volia la gent jove de llavors?», la jornada vol recuperar la memòria d'un moment en què amplis sectors populars van impulsar profundes transformacions socials i polítiques, coincidint amb l'esclat de la Guerra Civil i la resposta al cop d'estat militar.

La convocatòria, difosa per la Fundació Andreu Nin i compartida per diverses persones vinculades a la recuperació de la memòria històrica, proposa revisitar aquell període des d'una perspectiva crítica, analitzant les expectatives de canvi social, les experiències d'autoorganització obrera i el protagonisme que va tenir una generació de joves compromesa amb els ideals de justícia social i emancipació.

L'acte s'emmarca en les diverses iniciatives que aquest any recorden el 90è aniversari dels fets de 1936. Més enllà de la commemoració històrica, els organitzadors plantegen la necessitat de recuperar el debat sobre les aspiracions de la classe treballadora i les formes d'organització popular que van caracteritzar aquell moment.

La Fundació Andreu Nin, dedicada a preservar i difondre el llegat polític i intel·lectual del dirigent revolucionari català, impulsa regularment activitats de reflexió sobre la història del moviment obrer, l'antifeixisme i les tradicions emancipadores del segle XX.

L'acte pretén oferir eines per comprendre aquell període històric i afavorir un debat sobre la seva vigència en el context social i polític actual.

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