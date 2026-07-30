La CUP presenta dues al·legacions al PLATER i reclama una planificació més participativa de les renovables

La CUP ha presentat dues al·legacions al Pla Territorial Sectorial per a la Implantació de les Energies Renovables a Catalunya (PLATER), amb l'objectiu de modificar el document que ha d'ordenar el desplegament de les energies renovables al país. Una de les propostes ha estat elaborada per la mateixa formació a partir d'un estudi desenvolupat a les comarques gironines, mentre que la segona s'ha presentat conjuntament amb la Xarxa per una Transició Energètica Justa.
Entre les principals aportacions, la CUP planteja que l'Institut Català d'Energia (ICAEN) estudiï la implantació de sistemes de fotovoltaica flotant en embassaments, basses i altres infraestructures hidràuliques, així com el desplegament de projectes agrovoltaics, una tecnologia que combina la producció agrícola i la generació d'energia solar i que, segons la formació, ja s'aplica en diversos països europeus.
La proposta també reclama que el PLATER estableixi de manera explícita la prioritat dels espais ja transformats per l'activitat humana, degradats o infrautilitzats, especialment aquells situats a prop de subestacions elèctriques o dels principals punts de consum, amb l'objectiu de reduir l'impacte sobre els espais agraris i naturals.
Més protagonisme dels municipis
El diputat de la CUP Dani Cornellà sosté que el document actual "deixa els municipis desemparats" i considera que no fixa prou clarament la preferència pels espais antropitzats ni aposta de manera decidida per models de generació d'energia de titularitat pública, cooperativa o vinculats a les comunitats energètiques.
En aquest sentit, la formació reclama més transparència en l'elaboració del pla, una participació efectiva dels ajuntaments i dels consells comarcals, i que es tinguin en compte els estudis elaborats per les Oficines Comarcals de Transició Energètica. La CUP assenyala també que aquestes qüestions han estat traslladades a la Comissió Europea perquè valori si el PLATER s'ajusta a la normativa comunitària.
Defensa d'una transició energètica amb control públic
La CUP defensa que Catalunya necessita una planificació territorial de les energies renovables i considera urgent avançar cap a la sobirania energètica reduint la dependència dels combustibles fòssils. No obstant això, insisteix que aquest procés ha d'anar acompanyat d'una regulació que determini qui produeix l'energia, en quines condicions i com es distribueixen els beneficis, amb l'objectiu de reforçar els models públics, cooperatius i de participació ciutadana.
La formació també critica que l'aprovació definitiva del PLATER s'hagi ajornat fins després de les pròximes eleccions municipals. Segons Cornellà, aquest retard evidencia una manca de transparència del Govern i respon a la voluntat d'evitar tensions amb els ajuntaments en plena precampanya electoral. Per aquest motiu, la CUP reclama retirar l'actual proposta i redactar-ne una de nova amb una participació activa dels municipis, la pagesia i les entitats del territori.
Finalment, la formació destaca que diverses alcaldies i equips de govern on participa també han presentat al·legacions pròpies amb l'objectiu d'afavorir un desplegament de les energies renovables integrat al territori, compatible amb la preservació del paisatge i basat en l'autoconsum i la implicació de les comunitats locals.