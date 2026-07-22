La CUP Mataró reivindica la cultura popular i denuncia la repressió durant Les Santes

La CUP Mataró ha aprofitat l'inici de Les Santes per expressar el seu suport a les entitats i col·lectius que mantenen viva la cultura popular de la ciutat. En un missatge difós a les xarxes socials sota el lema "Defensem la cultura popular!", la formació afirma que cal donar suport "per Les Santes i tot l'any" a les organitzacions que fan possible la festa.
Al mateix temps, els independentistes denuncien aquells que, segons asseguren, "només busquen reprimir-la i ofegar-la", en una crítica que interpreten com una resposta a l'augment dels dispositius policials i de control anunciats per a la Festa Major.
L'Ajuntament de Mataró ha presentat enguany un dispositiu especial de seguretat amb el reforç de 140 agents extraordinaris de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, així com controls d'accés, videovigilància i altres mesures preventives amb l'objectiu de garantir unes festes "segures i respectuoses".
Per a la CUP, però, la cultura popular ha de continuar sent una expressió lliure, participativa i arrelada al carrer, i considera que no pot quedar condicionada per una política basada principalment en la vigilància i la repressió. La formació reivindica el paper de les colles, les entitats i el teixit associatiu com a protagonistes de Les Santes i defensa que la festa sigui, abans que res, un espai de participació popular.