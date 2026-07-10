“L’actual govern li està prenent Reus a la gent”. Aquesta és la valoració que fa la CUP de Reus dels tres anys de legislatura del tripartit PSC, ERC i ARA. Els cupaires assenyalen que el govern municipal del PSC ha bastit un model de presa de decisions que sistemàticament exclou la ciutadania, les entitats i els mateixos grups de l'oposició, i que es tradueix en opacitat, imposició i repressió de qui alça la veu.
L’exemple més clar, apunta l’organització independentista, és la gestió que fan de l’activitat pública: “el govern l'utilitza amb mà de ferro per als seus propis interessos de promoció institucional o per a grans empreses, mentre dificulta cada cop més que les entitats hi organitzin actes”, ha assenyalat la regidora de la CUP, Aleida López, tot indicant que “cada cop és més difícil en l’àmbit econòmic i burocràtic fer qualsevol activitat que no estigui acceptada pels interessos polítics del govern”.
En aquest sentit, els cupaires assenyalen que el govern municipal ha estat “incapaç de fer polítiques a l’altura del context economicosocial” i assenyalen que, contràriament, “el gust per la fanfàrria, la inauguració i la foto s’ha contagiat entre el PSC, ERC i ARA”. López ho exemplifica amb la setmana que es van anunciar tot un seguit d’inauguracions amb motiu de l’any Gaudí -el monument a Gaudí o anunciï de la construcció de la capella- “sense atendre a les necessitats i la situació de la població reusenca. Tot es centra en la política cap enfora i d’aparador, davant la manca de gestió de les necessitats reals”.
Els grans conflictes oberts
Des de la CUP han repassat els grans conflictes oberts a la ciutat, destacant l’emergència residencial, l’accés al padró i el desmantellament dels serveis públics i ha incidit en com Guaita i el seu govern ha operat d’esquena a la voluntat popular. En aquest sentit, expliquen que no s’han pogut reunir amb l’alcaldessa des d’inici de mandat, així com qualsevol organització mínimament crítica: “Guaita practica clientelisme i la no assumpció de crítiques”. Davant d’això, destaquen l’organització popular per posar sobre la taula i aturar macroprojectes com és l’exemple del projecte de l’estació d’autobusos de Mas Iglesias. López, a més, recorda el desnonament de la Jennifer, una persona, víctima de violència masclista -que avui en dia encara no té casa- com quelcom que marcarà el mandat: “els és absolutament igual l’emergència residencial”, ha conclòs López.
El govern del “no a tot”
En aquesta línia, la regidora Mònica Pàmies, ha criticat la voluntat del PSC de fer la institució “inútil democràticament”. “De la mateixa manera que el Parlament perd poder a favor del Congreso, els Ajuntaments cada cop estan més lluny de poder recollir la voluntat i participació popular”, explica. Les cupaires denuncien que aquesta manca de veu ciutadana es reprodueix en el funcionament intern de l'Ajuntament: més opacitat cap als grups de l'oposició, més decisions resoltes per la via de la Junta de Govern Local en comptes del Ple, i limitacions al debat polític, com la negativa a consensuar la data del debat dels tres anys de mandat o les restriccions als temps d'intervenció.
De la mateixa manera, la CUP critica que el govern local s’ha mostrat molt poc obert a transformacions de la ciutat proposades per la CUP: seguretat al carril bici, racionalització del turisme millorar les Escoles Bressol Municipals “qüestions de mínims, cada cop més bàsiques, que no són capaços d’entomar si tenen una mínima crítica a la seva forma d’operar”. I a més recorden que mocions que s’han aprovat, no s’han tirat endavant i continuen absolutament estancades: “Projectes com el Pla de Llengua o Reus Municipi Feminista continuen congelats, inclús els que tenen mesures concretes senzilles d’aplicar, com és el dispensador de productes menstruals”, ha assenyalat López”. “Són incapaços de fer res que no sigui un gran espectacle de focs artificials buit de contingut”, ha etzibat Pàmies.
La CUP conclou que no espera cap canvi de rumb del govern a un any de les eleccions, ja que aquest ja ha demostrat de sobres quin model de ciutat defensa. Per això, la formació es compromet a continuar proposant i empenyent per polítiques que garanteixin drets i beneficiïn les classes populars, i a mantenir-se al costat de totes les lluites veïnals i socials que, alerten, aniran a més els mesos vinents. “El que no pot ser és que la gent de Reus no pugui tenir res a dir en com ha de ser la seva ciutat. Si el govern no s'hi avé, caldrà que les veïnes s'organitzin per fer-se escoltar.”, han sentenciat.