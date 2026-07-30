L'STEI rebutja que el Consell de Mallorca allotgi guàrdies civils en una residència de l'IMAS

L'STEI ha expressat el seu rebuig a la decisió de destinar 21 apartaments dobles de la residència de les Germanetes dels Pobres, gestionada per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), a allotjar 42 agents de la Guàrdia Civil durant els mesos d'estiu, una estada que, segons el sindicat, fins i tot es podria prorrogar en funció de les necessitats del cos.
L'organització sindical considera que aquesta cessió és incompatible amb la finalitat social de les instal·lacions i denuncia que els apartaments haurien d'estar destinats a l'atenció de persones vulnerables.
Segons l'STEI, hi ha persones que poden romandre més d'un any i mig en llista d'espera per accedir a aquests recursos, motiu pel qual considera que "no té cap sentit" destinar unes dependències públiques de caràcter assistencial a allotjar efectius dels cossos de seguretat de l'Estat.
Crítiques a les prioritats del Consell
El sindicat també retreu al Consell de Mallorca que atengui les demandes de la Guàrdia Civil mentre, assegura, continua sense donar resposta a les reivindicacions dels treballadors de l'IMAS.
En aquest sentit, recorda que la plantilla fa temps que reclama millores en la climatització dels centres de treball, especialment davant les elevades temperatures d'aquest estiu, i denuncia que aquestes peticions continuen sense resposta.
L'STEI també alerta de la manca de personal sanitari i assistencial a les residències gestionades per l'IMAS. Segons el sindicat, una de les principals dificultats per cobrir aquestes places és l'elevat cost de l'habitatge a Mallorca, una situació davant la qual considera que les administracions no estan adoptant mesures efectives.
Retrets al president de l'IMAS
El sindicat també critica l'actitud del president de l'IMAS, Guillem Sánchez, durant la seva darrera compareixença al Consell de Mallorca.
Segons l'STEI, Sánchez va eludir respondre a les preguntes de l'oposició sobre la climatització dels centres i va atribuir les deficiències a la gestió dels anteriors responsables del Consell, sense assumir responsabilitats sobre la situació actual.
Per tot plegat, el sindicat reclama que el Consell de Mallorca prioritzi els recursos públics destinats a l'atenció social i que les places de les residències de l'IMAS continuïn complint la funció per a la qual van ser creades: donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables, en lloc de destinar-les a usos que considera aliens a la seva missió assistencial.