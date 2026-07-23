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GOB i Terraferida criden a omplir els carrers per denunciar que «Mallorca ha superat els límits»

Mallorca al límit
GOB i Terraferida criden a omplir els carrers per denunciar que «Mallorca ha superat els límits»

Les entitats convoquen la manifestació de diumenge sota el lema «Mallorca al límit» i reclamen un canvi profund del model territorial, turístic i econòmic de l'illa

23/07/2026 Drets i Llibertats

El GOB Mallorca i Terraferida han fet una crida a la ciutadania a participar aquest diumenge en la manifestació «Mallorca al límit», una mobilització amb què volen denunciar que l'illa ha superat els seus límits ambientals i socials a conseqüència del model de creixement dels darrers anys.

Les entitats han presentat aquest dimecres la pancarta de la convocatòria, il·lustrada pel dibuixant Pere Joan, recuperant una imatge creada per a una campanya del GOB l'any 2000. Vint-i-sis anys després, asseguren que el missatge és més vigent que mai davant l'agreujament de la pressió urbanística, turística i ambiental que pateix Mallorca.

Per justificar la mobilització, GOB i Terraferida han exposat deu motius que, segons afirmen, evidencien que «Mallorca ha arribat al límit». Entre les principals reivindicacions hi ha la defensa del territori davant la urbanització del sòl rústic, la lluita contra la turistificació dels pobles i barris, la protecció dels espais naturals i la paralització de noves infraestructures viàries.

Les organitzacions també reclamen mesures urgents per afrontar la crisi de l'habitatge, com la intervenció del mercat immobiliari, la declaració de Mallorca com a zona tensionada i limitacions a la compra d'habitatges amb finalitats especulatives. Alhora, denuncien els efectes del monocultiu turístic sobre els salaris, el cost de la vida i l'accés a un habitatge digne.

La gestió de l'aigua, els residus i les infraestructures és un altre dels eixos de la convocatòria. Les entitats alerten de la sobreexplotació dels aqüífers, del col·lapse de carreteres i aeroport i de l'increment constant dels residus, i reclamen, entre altres mesures, aturar la importació de residus d'Eivissa, reduir la incineració i avançar cap a un model més sostenible.

Amb aquesta mobilització, el GOB i Terraferida volen situar al centre del debat la necessitat de replantejar el model de desenvolupament de Mallorca i impulsar polítiques que prioritzin la preservació del territori, el dret a l'habitatge i la qualitat de vida de la població resident.

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