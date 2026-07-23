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La plataforma Menys Turisme, Més Vida crida a «col·lapsar els carrers» per denunciar que «Mallorca està al límit»

Mallorca està al límit
La plataforma Menys Turisme, Més Vida crida a «col·lapsar els carrers» per denunciar que «Mallorca està al límit»

La mobilització del 26 de juliol vol denunciar els impactes del model turístic sobre el territori, l'habitatge i la qualitat de vida de la població resident

23/07/2026 Drets i Llibertats

La plataforma Menys Turisme, Més Vida ha fet una crida a la ciutadania a participar aquest dissabte 26 de juliol en una nova manifestació per denunciar els efectes del model turístic sobre Mallorca. Amb el lema «Mallorca al límit», els convocants asseguren que l'illa ha superat els seus límits ecològics, territorials i socials i animen la població a «tornar a col·lapsar els carrers».

Segons la plataforma, Mallorca viu una situació marcada per una pressió humana creixent que posa en risc tant els recursos naturals com les condicions de vida de la població resident. Els convocants alerten que el model actual ha arribat «al límit ecològic, territorial i social, al límit de la pressió humana i al límit de la capacitat de resistència de la seva població».

La manifestació vol visualitzar el malestar creixent davant les conseqüències del monocultiu turístic, que, segons les entitats impulsores, es tradueix en dificultats d'accés a l'habitatge, saturació de les infraestructures, degradació del territori, sobreconsum de recursos naturals i pèrdua de qualitat de vida als pobles i barris de l'illa.

La convocatòria compta amb el suport de nombroses entitats ecologistes, socials i veïnals, entre les quals el GOB Mallorca i Terraferida, que aquests dies també han presentat els deu motius pels quals consideren necessari mobilitzar-se davant un model de creixement que, asseguren, ha superat els límits ambientals i socials de Mallorca.

Amb aquesta nova mobilització, la plataforma pretén mantenir la pressió social per reclamar un canvi de model que prioritzi la preservació del territori, el dret a l'habitatge i el benestar de la població resident per damunt del creixement turístic.

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