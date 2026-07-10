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L'ACPC renova Catalunya News per reforçar la visibilitat de la premsa comarcal digital

premsa comarcal
L'ACPC renova Catalunya News per reforçar la visibilitat de la premsa comarcal digital

La plataforma agrupa les notícies d'una cinquantena de mitjans de proximitat i incorpora noves eines per facilitar l'accés a la informació local i incrementar la interconnexió entre les capçaleres.

10/07/2026 Comunicació

L'Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) ha presentat la nova versió de Catalunya News, la plataforma digital que des del 2019 recull i difon les darreres informacions publicades per una cinquantena de mitjans digitals de proximitat associats a l'entitat mitjançant tecnologia RSS.

La renovació del portal respon a la voluntat d'adaptar-se als nous hàbits de consum informatiu i continuar reforçant la presència digital de la premsa comarcal. Segons ha explicat el president de l'ACPC, Francesc J. Fàbregas, l'objectiu és "continuar facilitant l'accés a la informació local i reforçar una imatge conjunta de la Premsa Comarcal, més cohesionada, perquè junts som la xarxa que millor explica el país".

La nova plataforma ofereix una navegació més àgil i adaptada tant a ordinadors com a dispositius mòbils. El nou disseny permet consultar de manera ràpida l'actualitat de les diferents comarques i municipis des d'un únic espai, oferint una visió global de la informació que genera la premsa local i comarcal arreu del país.

Catalunya News integra les informacions d'una cinquantena de capçaleres, entre les quals hi ha El 9 Nou (Osona, Ripollès i Vallès Oriental), El 3 de Vuit (Penedès), El Pou de la Gallina (Manresa), La Veu de l'Anoia (Igualada), L'Hora Nova (Alt Empordà), El Vallenc (Alt Camp) o Fet a Sant Feliu (Sant Feliu de Llobregat), entre moltes altres publicacions associades a l'ACPC.

La renovació també incorpora una nova eina de col·laboració entre les capçaleres. Els mitjans participants podran integrar als seus portals un widget amb una selecció de notícies publicades per la resta de diaris adherits, una funcionalitat que facilitarà la descoberta de nous mitjans per part dels lectors, generarà més trànsit cap a les diferents publicacions i reforçarà la interconnexió de la xarxa de premsa comarcal.

Amb aquesta actualització, l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal consolida Catalunya News com un punt d'accés únic a l'actualitat de proximitat i reforça la cooperació entre els mitjans que expliquen el dia a dia de pobles, ciutats i comarques del país.

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