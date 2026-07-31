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GentxMollet + CUP denuncia com un "frau" l'exclusió de Mollet de la zona de mercat residencial tensionat

Habitatge
GentxMollet + CUP denuncia com un "frau" l'exclusió de Mollet de la zona de mercat residencial tensionat

La coalició reclama que l'Ajuntament presenti al·legacions i alerta que la sortida del registre pot comportar un augment dels lloguers a partir del març vinent

31/07/2026 Drets i Llibertats
Ajuntament de Mollet Ajuntament de Mollet

GentxMollet + CUP ha denunciat l'exclusió de Mollet del Vallès del registre de municipis declarats Zona de Mercat Residencial Tensionat (ZMRT) i ha qualificat la decisió de "frau" i de "sense sentit". La formació considera que la ciutat compleix els requisits previstos a la legislació per mantenir aquesta qualificació i reclama que l'Ajuntament presenti al·legacions per evitar-ne la sortida.

En un comunicat, la coalició recorda que la Llei pel dret a l'habitatge estableix diversos criteris per declarar una zona de mercat residencial tensionat, entre els quals que les famílies destinin més del 30% dels seus ingressos al pagament de l'habitatge o que els preus del lloguer o de les hipoteques hagin augmentat per sobre de l'IPC durant els darrers cinc anys.

Crítiques a l'exclusió del Vallès Oriental

El portaveu de GentxMollet + CUP, Txus Carrasco, considera "incomprensible" que el nou registre exclogui municipis del Vallès Oriental com Mollet del Vallès, Granollers, Canovelles, Parets del Vallès, les Franqueses del Vallès o Montmeló, malgrat que, segons la coalició, presenten uns ingressos familiars inferiors a la mitjana catalana i una elevada càrrega econòmica derivada del cost de l'habitatge.

Segons Carrasco, resulta difícil d'entendre que no es reconegui que moltes famílies d'aquests municipis destinen més del 30% dels seus ingressos al pagament del lloguer o de la hipoteca, juntament amb les despeses de subministraments.

Acusen el Govern de "manipulació electoralista"

La coalició també carrega contra la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i contra el govern municipal de PSC i Comuns a Mollet. Carrasco considera una "manipulació electoralista" que, durant una visita recent a la ciutat, no s'informés de l'exclusió de Mollet del nou registre de zones tensionades, malgrat les conseqüències que aquesta decisió pot tenir sobre el mercat de l'habitatge.

GentxMollet + CUP sosté que la retirada d'aquesta qualificació pot provocar que, a partir del mes de març, molts contractes de lloguer deixin d'estar sotmesos als límits previstos per la normativa vigent i tornin a les condicions del mercat lliure.

Reclamen presentar al·legacions

Davant aquesta situació, la coalició insta l'equip de govern municipal a presentar les al·legacions necessàries perquè Mollet continuï formant part del registre de Zones de Mercat Residencial Tensionat.

Segons la formació, mantenir aquesta qualificació és una eina imprescindible per contenir l'augment dels preus del lloguer i de la compra d'habitatge, frenar l'especulació immobiliària i garantir el dret d'accés a un habitatge digne per al conjunt de la ciutadania.

La denúncia de GentxMollet + CUP arriba després que el Govern de la Generalitat revisés el mapa de municipis declarats zona de mercat residencial tensionat i deixés fora diversos municipis del Vallès Oriental, una decisió que també ha generat crítiques des d'altres forces polítiques i entitats vinculades al dret a l'habitatge.

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