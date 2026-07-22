Entitats socials i culturals es mobilitzen contra els pressupostos i reclamen més recursos

Una trentena d'entitats socials, culturals i sindicals s'han concentrat aquest dimarts davant de les Corts Valencianes sota el lema «Exigim uns pressupostos al servei del poble» per mostrar el seu rebuig al projecte de pressupostos del govern valencià del PP.
En el manifest, els convocants han denunciat que els comptes públics retallen recursos destinats als serveis socials, l'educació, la sanitat, les polítiques d'igualtat, l'ocupació i la promoció del valencià. També han reclamat reforçar l'atenció a la dependència, reactivar el Pla Edificant, recuperar les partides destinades a la normalització lingüística i ampliar les polítiques d'habitatge públic.
La mobilització, impulsada per entitats com Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, Intersindical Valenciana, CCOO, UGT, la PAH i Decidim, ha finalitzat amb una cadena humana al voltant del Palau de la Generalitat per reclamar que no es produeixi cap desnonament de famílies vulnerables i exigir mesures efectives per garantir el dret a l'habitatge.