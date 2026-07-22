Els moviments socials del País Valencià han convocat una concentració i vetlatori el pròxim dimecres 29 de juliol, a les 20.00 hores, a la plaça de Manises de València sota el lema «Mazón a presó».
La convocatòria coincideix amb la proximitat del segon aniversari de la DANA del 29 d'octubre de 2024, que va causar 231 víctimes mortals, i reclama l'empresonament de Carlos Mazón, a qui atribueixen la màxima responsabilitat política per la gestió de l'emergència. Els convocants també exigeixen la retirada del seu aforament perquè pugui respondre davant la justícia en les mateixes condicions que qualsevol altre ciutadà.
Segons el manifest de la convocatòria, Mazón «es va absentar del lloc de treball i no va exercir les funcions que li exigia el seu càrrec» durant la catàstrofe, una actuació que qualifiquen de «negligència mortal». També critiquen que el PP mantingui l'expresident com a diputat i denuncien que continuï percebent un sou públic malgrat el que consideren un absentisme reiterat al seu escó.
Crec que encaixa molt bé amb la línia de les peces que heu anat publicant sobre les mobilitzacions de les víctimes de la DANA i manté el to informatiu sense perdre la contundència de la convocatòria.