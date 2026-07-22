Els treballadors agrupats a Defensem Biblios BCN han convocat una concentració aquest divendres davant del ple de l'Ajuntament de Barcelona per denunciar el que consideren una manca de voluntat negociadora del govern municipal i l'augment de les mesures repressives contra el col·lectiu en vaga.
En la convocatòria, els bibliotecaris acusen l'Ajuntament d'incomplir el mandat polític de negociació i denuncien que diversos treballadors han estat objecte de sancions, investigacions policials i processos judicials arran de les mobilitzacions laborals.
Sota el lema «Defensar els nostres drets i les biblioteques no és cap delicte», el col·lectiu fa una crida a participar en la concentració per reclamar l'obertura d'una negociació efectiva i posar fi a les actuacions que consideren una resposta repressiva al conflicte laboral.
La protesta s'emmarca en les mobilitzacions que els treballadors de les biblioteques municipals mantenen des de fa mesos per reclamar millores laborals i denunciar la precarització del servei públic. Creuen que la resposta del consistori ha estat insuficient i denuncien una escalada de la pressió sobre les persones que participen en la vaga.