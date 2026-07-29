El Sindicat de Llogateres rebutja que 22 municipis perdin la regulació dels lloguers i reclama mantenir els topalls de preus

El Sindicat de Llogateres ha carregat contra la decisió de retirar la declaració de Zona de Mercat Residencial Tensat (ZMRT) a 22 dels 140 municipis catalans on fins ara s'aplicava la regulació dels preus del lloguer. L'organització considera "absurd" que ciutats com Lleida, Reus, Granollers, Mollet del Vallès o Figueres deixin d'estar protegides, una mesura que afectaria un total de 634.171 habitants.
La revisió, publicada aquest dimarts al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), arriba quan el març del 2027 es compliran els tres anys de la primera declaració de zones tenses. La normativa preveu que, un cop superat aquest període inicial, les condicions es revisin anualment per determinar si es mantenen els requisits que justifiquen la regulació.
El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, ha qüestionat el sentit d'aquesta decisió. "El missatge per als llogaters de Reus o Lleida és que ja no necessiten regulació de preus? Que a ells l'amo del pis els pot posar el preu que vulgui? Que ja no tenen un problema d'habitatge?", s'ha preguntat.
Segons el sindicat, el fet que alguns municipis hagin començat a registrar una moderació dels preus és precisament una conseqüència de la regulació vigent, i no una prova que el problema hagi desaparegut. Per això, considera que retirar els topalls en aquest moment pot provocar un nou increment dels lloguers. Recorda que, mentre els municipis amb regulació han registrat una lleugera reducció dels preus (-1,3%) en els darrers dos anys, als municipis sense regulació els lloguers han augmentat un 9,5%. En el cas de Granollers, posa com a exemple que el preu mitjà continua situant-se en 826 euros mensuals.
Revisar els criteris de les zones tenses
El Sindicat de Llogateres considera que aquesta situació posa de manifest les limitacions dels criteris actuals per declarar les zones tensionades. Per això, reclama al Ministeri i als grups del Congrés una revisió del sistema perquè els municipis no entrin i surtin anualment de la regulació en funció de variacions puntuals.
L'organització defensa que el problema de l'accés a l'habitatge té una dimensió territorial més àmplia i planteja que les declaracions es puguin fer per vegueries o altres àmbits supramunicipals, evitant així que ciutats on la pressió immobiliària continua sent elevada perdin la protecció.
Una regulació més ambiciosa
Més enllà de mantenir les zones tenses, el Sindicat també aposta per reforçar el model de regulació perquè serveixi no només per contenir els preus, sinó també per reduir-los.
Entre les propostes plantejades hi ha eliminar les actualitzacions anuals dels contractes, revisar l'índex estatal de referència perquè fixi límits més baixos als preus dels lloguers, reforçar els controls administratius sobre els nous contractes i incrementar les inspeccions i sancions als propietaris que incompleixin la normativa.
En aquest sentit, lamenta que les primeres multes per incomplir la regulació hagin arribat gairebé tres anys després de l'entrada en vigor dels topalls i considera contradictori retirar la protecció de diversos municipis abans que el sistema sancionador s'hagi desplegat plenament.
Crida a la mobilització
Davant la possible desaparició dels topalls de preus en aquests 22 municipis, el Sindicat de Llogateres fa una crida als veïns i veïnes afectats perquè no acceptin increments dels lloguers i reforcin l'organització col·lectiva.
L'entitat sosté que la regulació dels preus ha estat possible gràcies a la mobilització dels llogaters i defensa que la lluita sindical continuarà sent l'eina principal per frenar les pujades i defensar el dret a l'habitatge, tant en els municipis on es manté la regulació com en aquells que en podrien quedar exclosos.