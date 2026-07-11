El Sindicat de Llogateres fixa l'aplicació directa com a "línia vermella" per donar suport a la llei de compres especulatives

L'assemblea plenària del Sindicat de Llogateres de Catalunya, reunida aquest dissabte al carrer Calàbria de Barcelona, ha aprovat que només donarà suport a la futura llei de compres especulatives si la limitació que preveu la norma és d'aplicació directa. L'organització considera aquesta condició una "línia vermella" en el debat parlamentari que actualment es desenvolupa al Parlament de Catalunya.
Segons l'acord adoptat, el sindicat reclama que la prohibició de les compres especulatives s'apliqui automàticament a tots els municipis declarats com a mercat d'habitatge tensionat, sense necessitat que cada ajuntament hagi d'impulsar processos urbanístics específics.
L'entitat alerta que el redactat actual de la proposició de llei, fruit de l'acord entre els Comuns i el PSC, no comportaria cap canvi immediat. A parer del sindicat, el sistema previst trasllada la responsabilitat als ajuntaments, que haurien d'iniciar llargs tràmits administratius abans que la limitació pogués entrar en vigor.
El Sindicat de Llogateres considera que aquest mecanisme genera "falses expectatives" entre la ciutadania, ja que l'efectivitat de la norma quedaria condicionada a procediments burocràtics que podrien prolongar-se durant mesos o anys. A més, adverteix que la proximitat d'un nou cicle electoral podria paralitzar aquests processos i deixar sense efecte pràctic una llei que, segons defensa, hauria de servir per impedir de manera efectiva les operacions especulatives sobre blocs d'habitatges.
L'organització sosté que carregar aquesta responsabilitat sobre els municipis no només retardaria l'aplicació de la norma, sinó que també la faria més vulnerable davant eventuals canvis en les majories polítiques dels consistoris.
Per reforçar la seva proposta, l'assemblea també ha acordat presentar en els pròxims dies a la Conselleria competent i als diferents grups parlamentaris un informe jurídic elaborat per especialistes en dret urbanístic i habitatge. Segons el sindicat, aquest document acredita la viabilitat legal d'una aplicació directa de la limitació de les compres especulatives als municipis amb el mercat residencial tensionat.
Amb aquesta decisió, el Sindicat de Llogateres busca influir en la recta final de la negociació parlamentària i insisteix que la futura llei només serà útil si incorpora mecanismes que permetin una aplicació immediata i efectiva, sense dependre de nous tràmits administratius als ajuntaments.