El Parlament de Catalunya reafirma el seu suport al poble sahrauí en la recepció dels infants de "Vacances en Pau"

El Parlament de Catalunya ha rebut aquest diumenge els infants sahrauís que participen enguany en el programa Vacances en Pau, una iniciativa que permet que nens i nenes dels campaments de refugiats sahrauís passin els mesos d'estiu amb famílies d'acollida catalanes.
L'acte, celebrat al Saló de Plens, ha estat presidit pel president del Parlament, Josep Rull, acompanyat de la vicepresidenta primera, Raquel Sans, i del vicepresident segon, David Pérez. També hi han assistit el representant del Front Polisario a Catalunya, Mohammad Salem Ahmed Laabeid, la presidenta de l'entitat organitzadora del programa a Catalunya i les famílies acollidores.
Durant la recepció, Rull ha reiterat el suport «ferm i de principis» del Parlament a la causa del poble sahrauí i al seu dret a culminar el procés d'autodeterminació, recordant la visita que va fer als campaments de refugiats l'any 1992 i destacant la capacitat d'organització de les institucions sahrauís malgrat les difícils condicions de l'exili.
Per la seva banda, el representant del Front Polisario ha agraït la solidaritat sostinguda de Catalunya amb el poble sahrauí i ha remarcat els vincles històrics que uneixen ambdues realitats. També ha reconegut el paper de les famílies d'acollida, així com de les entitats i institucions catalanes, per garantir la continuïtat del programa Vacances en Pau.
En representació dels infants participants, una nena sahrauí ha llegit un missatge d'agraïment adreçat al Parlament, a les associacions i a les famílies acollidores, tot reivindicant la continuïtat d'un programa que contribueix tant al benestar dels infants com a mantenir viva la solidaritat amb el poble sahrauí.