38 infants sahrauís passaran l'estiu a les Balears amb el programa 'Vacances en Pau'

Un total de 38 infants sahrauís arribaran aquest dimecres a les Illes Balears per participar en una nova edició del programa 'Vacances en Pau', una iniciativa de solidaritat internacional que permet als menors dels camps de refugiats sahrauís de Tinduf, a Algèria, passar els mesos d'estiu amb famílies d'acollida de l'arxipèlag.
Segons ha informat l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears (Aapsib), trenta infants seran acollits a Mallorca, sis a Menorca i dos a les Pitiüses. El viatge es farà en un vol xàrter fins a Barcelona i, posteriorment, en un vol regular fins a Palma.
A la seva arribada a l'aeroport de Son Santjoan, els infants seran rebuts per les famílies d'acollida, així com per voluntaris i representants de l'Aapsib, encapçalats per la presidenta de l'entitat, Catalina Rosselló, i pel delegat del Front Polisario a les Balears, Hmudi Lebsir.
El programa 'Vacances en Pau' arriba enguany a la seva 39a edició a les Balears i a la 49a en el conjunt de l'Estat espanyol. L'objectiu és oferir als infants unes setmanes lluny de les condicions extremes dels campaments de refugiats, especialment de les elevades temperatures que es registren durant l'estiu al desert algerià. L'estada també facilita revisions mèdiques, moltes de les quals serien difícils d'obtenir als campaments, i promou l'intercanvi cultural i la convivència amb les famílies d'acollida.
L'arribada dels infants representa també una mostra del compromís sostingut de nombroses famílies i persones voluntàries de les Illes amb la causa del poble sahrauí, que des de fa dècades manté viu aquest projecte de solidaritat.
Com a acte de benvinguda, aquest dissabte 6 de juliol se celebrarà una festa al Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, on es reuniran els infants, les famílies d'acollida i les persones voluntàries que fan possible una nova edició del programa.