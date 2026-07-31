El País Valencià concentra el principal incendi forestal dels Països Catalans en la segona quinzena de juliol

La situació dels incendis forestals als Països Catalans ha evolucionat de manera desigual durant la segona quinzena de juliol. Mentre Catalunya Sud ha aconseguit evitar nous grans incendis gràcies a la ràpida actuació dels Bombers, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), els Agents Rurals i els pagesos, el País Valencià ha concentrat la principal emergència forestal del període amb el gran incendi de la Serra d'Espadà (Vall d'Uixó). Paral·lelament, la Catalunya Nord ha hagut de mobilitzar un important dispositiu per controlar un incendi provocat per un llamp al Conflent.
La Serra d'Espadà, el gran incendi de la segona quinzena
L'incendi declarat el 25 de juliol a la Vall d'Uixó, a la Plana Baixa, ha esdevingut el principal foc forestal dels darrers disset dies als Països Catalans. Les flames han afectat 9.600 hectàrees, de les quals prop del 40% corresponen al Parc Natural de la Serra d'Espadà, un dels espais naturals més emblemàtics del País Valencià.
Les temperatures extremes, la baixa humitat, el vent i la complexa orografia del terreny han dificultat enormement les tasques d'extinció, obligant a desplegar centenars d'efectius terrestres, nombrosos mitjans aeris i la Unitat Militar d'Emergències.
A data de 31 de juliol, la situació ha evolucionat favorablement i, si les condicions meteorològiques es mantenen estables, els responsables de l'operatiu preveuen estabilitzar definitivament l'incendi en les pròximes hores. Bona part de les persones evacuades ja han pogut tornar als seus domicilis, mentre els equips continuen consolidant el perímetre i controlant possibles revifades.
Paral·lelament, La Unió Llauradora ha reclamat un pla extraordinari de recuperació agrària, ramadera i ambiental per garantir la continuïtat de les explotacions afectades i evitar l'abandonament del territori, un factor que podria incrementar encara més la vulnerabilitat davant futurs grans incendis.
Catalunya Nord manté la vigilància
La Catalunya Nord també ha viscut una segona quinzena marcada pels incendis. El 24 de juliol, un llamp va originar un foc al municipi de Toès i Entrevalls, al Conflent, en una zona de muntanya situada a prop dels 1.800 metres d'altitud.
L'incendi ha afectat 65 hectàrees i, tot i que la situació es considera estabilitzada, els bombers continuen desplegats sobre el terreny per consolidar els diferents flancs, eliminar els punts calents i evitar qualsevol revifada. El dispositiu manté mobilitzats importants mitjans terrestres i aeris, entre els quals el Dragon 66, helicòpters bombarders d'aigua, un Super Puma i un Dash de la Seguretat Civil francesa. Les autoritats continuen restringint l'accés al sector del congost de la Carançà mentre prossegueixen les tasques de vigilància.
Catalunya Sud evita grans incendis però manté la màxima alerta
A diferència del que va succeir a començaments de juliol, Catalunya Sud no ha registrat cap gran incendi forestal durant aquesta segona quinzena. Tot i això, els Bombers han hagut d'intervenir en diversos focs provocats per llamps després dels episodis tempestuosos registrats al Solsonès, Berguedà, Pallars Jussà i Alta Ribagorça, així com en un incendi de vegetació a Santa Maria d'Oló (Moianès), estabilitzat ràpidament gràcies a la intervenció coordinada dels Bombers, les ADF i els pagesos.
La relativa estabilitat, però, no ha evitat que continuïn apareixent casos d'incendis d'origen humà. Durant aquests darrers dies, els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor de tres incendis forestals a Carme (Anoia), pels quals el jutjat n'ha decretat l'ingrés a presó provisional. Aquest cas posa de manifest la importància de perseguir amb contundència les conductes negligents o intencionades que poden desencadenar grans incendis en un context d'elevat risc forestal.
Malgrat aquesta relativa treva, els Bombers insisteixen que el risc continua sent molt elevat i mantenen desplegats els dispositius preventius davant la previsió de noves situacions de perill durant les properes setmanes.
L'agost posa a prova els dispositius d'emergència
Amb l'inici d'agost, tradicionalment el període de màxim risc, la campanya forestal és lluny d'haver acabat. Les altes temperatures, la vegetació extremadament seca i la possibilitat de noves tempestes seques mantenen tots els dispositius de prevenció i extinció en màxima alerta. Els serveis d'emergència coincideixen que la vigilància, la gestió forestal i la responsabilitat ciutadana continuaran sent determinants per evitar que els incendis tornin a convertir-se en una de les principals amenaces ambientals dels Països Catalans.