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El Memorial 1714 acull una conferència sobre Josep Maria Batista i Roca

conferència-debat
El Memorial 1714 acull una conferència sobre Josep Maria Batista i Roca

L'historiador Frederic J. Porta presentarà el seu llibre dedicat a l'intel·lectual, organitzador i polític independentista en un acte de debat al Fossar de les Moreres.

05/07/2026 Política

El Memorial 1714 acollirà aquest dimarts 7 de juliol, a les 19.00 hores, una conferència-debat dedicada al llibre Josep Maria Batista i Roca (1895-1978). Intel·lectual, organitzador i polític independentista, obra de l'historiador Frederic J. Porta i Capdevila, doctor en Història Contemporània i director de la Revista de Catalunya. La presentació anirà a càrrec de Jordi Miravet i Sanç, expresident del Memorial 1714.

L'acte se celebrarà a la seu del Memorial 1714, situada a la plaça del Fossar de les Moreres de Barcelona, i vol recuperar la trajectòria d'una de les figures més rellevants —i alhora més desconegudes— del nacionalisme català del segle XX. Segons els organitzadors, Josep Maria Batista i Roca és «una figura esborrada i oblidada de la nostra memòria» i un nom «prohibit durant el franquisme» que posteriorment ha estat objecte d'un oblit induït.

Nascut el 1895, Batista i Roca va destacar com a antropòleg, historiador, pedagog i activista polític. Va impulsar iniciatives de formació cívica i nacional entre la joventut catalana, va participar en la projecció internacional de la causa catalana i, després de la Guerra Civil, va continuar la seva activitat des de l'exili, especialment al Regne Unit.

El llibre de Frederic J. Porta ofereix una revisió de la seva trajectòria política i intel·lectual, així com del seu paper en l'organització del catalanisme i de l'independentisme durant la primera meitat del segle XX. L'obra també reflexiona sobre les causes que han contribuït a la relativa invisibilització de la seva figura en la historiografia i en la memòria col·lectiva.

Amb aquesta conferència, el Memorial 1714 continua el seu cicle d'activitats dedicades a la recuperació de figures i episodis de la història contemporània de Catalunya, fomentant el debat i la divulgació del patrimoni polític, cultural i nacional del país.

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