Ecologistes en Acció planteja una esmena a la totalitat de la política forestal del Govern

Ecologistes en Acció de Catalunya ha presentat una bateria de 28 al·legacions al projecte de Pla General de Política Forestal 2036 (PGPF2036), que considera una esmena de fons al model forestal impulsat pel Govern de la Generalitat. L'organització denuncia que el document manté una política continuista basada en l'explotació econòmica dels boscos i no respon als reptes que plantegen la crisi climàtica, la pèrdua de biodiversitat i l'increment del risc d'incendis forestals.
L'entitat considera que el pla prioritza els interessos econòmics i privats per damunt de la conservació dels ecosistemes forestals. Segons denuncia, els objectius estratègics del PGPF2036 giren al voltant de la gestió forestal productiva mentre releguen a un paper secundari la protecció de la biodiversitat, els processos ecològics i els serveis ambientals que proporcionen els boscos.
Ecologistes en Acció també critica que el document ignori bona part del marc normatiu europeu i internacional en matèria de biodiversitat. En aquest sentit, lamenta que no incorpori referències a l'Estratègia Europea de Biodiversitat 2030 ni al Marc Mundial de Biodiversitat Kunming-Montreal, malgrat que aquestes normes estableixen obligacions vinculants en matèria de conservació dels ecosistemes.
L'organització defensa un canvi de paradigma en la política forestal catalana. Considera que el primer objectiu del nou pla hauria de ser la conservació de la biodiversitat forestal i proposa subordinar qualsevol aprofitament econòmic dels boscos a aquest principi.
Entre les principals al·legacions també destaca la necessitat de protegir els boscos madurs, aprovar el catàleg d'aquests espais —pendent des del 2022, segons recorda l'entitat— i dotar el país d'eines de diagnosi ambiental que permetin planificar la gestió forestal amb criteris científics.
Ecologistes en Acció qüestiona igualment el concepte de "gestió forestal sostenible activa" que utilitza el Govern. Considera que aquesta expressió s'ha convertit en un concepte ambigu que sovint serveix per justificar una explotació intensiva dels boscos i una reducció de la biomassa forestal sense avaluar adequadament els seus efectes sobre la biodiversitat.
L'entitat també rebutja el Sistema de Crèdits Climàtics Forestals de Catalunya, en considerar que presenta deficiències de concepció, i reclama que la futura governança del pla incorpori de manera efectiva les entitats ecologistes.
Pel que fa als incendis forestals, Ecologistes en Acció discrepa de l'estratègia plantejada pel Govern. Defensa que la millor política de prevenció passa per actuar decididament contra el canvi climàtic i afavorir la maduració dels boscos autòctons, en lloc d'intensificar-ne l'explotació.
Finalment, l'organització reclama que el nou Pla General de Política Forestal garanteixi els objectius de l'Estratègia Europea de Biodiversitat 2030, que estableix que almenys el 30% dels boscos han d'estar protegits i que un 10% han de gaudir de protecció estricta perquè evolucionin de manera natural. Segons Ecologistes en Acció, el document presentat pel Govern no assegura el compliment d'aquests compromisos.
L'entitat anuncia que continuarà fent seguiment de la tramitació del PGPF2036 i reclama que el Govern aprofiti el procés d'al·legacions per redefinir profundament la política forestal catalana, situant la conservació dels ecosistemes al mateix nivell que la lluita contra la crisi climàtica.