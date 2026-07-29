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Carlos Montbrau substituirà Francesc Carles com a regidor de Som Poble a l'Ajuntament de Bescanó

Lluita institucionsl
Carlos Montbrau substituirà Francesc Carles com a regidor de Som Poble a l'Ajuntament de Bescanó

Francesc Carles deixa el càrrec després de set anys al consistori i la formació reivindica la seva contribució a la participació ciutadana, la transparència i la defensa dels diferents nuclis del municipi.

29/07/2026 Política

Carlos Montbrau serà el nou regidor de Som Poble - Alternativa Municipalista a l'Ajuntament de Bescanó en substitució de Francesc Carles, que aquest dimecres participa en el seu darrer Ple municipal després de set anys com a representant de la formació. El relleu es farà efectiu en el pròxim Ple ordinari, previst per al mes de setembre.

Som Poble ha volgut agrair públicament la feina desenvolupada per Carles al llarg dels darrers mandats i n'ha destacat el compromís amb el municipi i la seva tasca per consolidar una alternativa política d'esquerres al consistori.

Segons la formació, Francesc Carles ha estat una figura clau per situar en el debat municipal qüestions que fins aleshores havien tingut poca presència, especialment la necessitat de donar més protagonisme als diferents pobles que integren el municipi de Bescanó. També remarquen la seva defensa de mecanismes de participació ciutadana, com ara els pressupostos participatius, i d'altres iniciatives encaminades a apropar l'Ajuntament als veïns i veïnes.

Som Poble considera que la seva acció política ha contribuït a reforçar la transparència en la gestió municipal i a situar les inquietuds de la ciutadania en el centre del debat polític. La formació sosté que moltes de les propostes impulsades per Carles han acabat influint en la manera de fer política dins del consistori, més enllà de la representació institucional del grup.

El relleu l'assumirà Carlos Montbrau, número dos de la candidatura presentada a les darreres eleccions municipals. El nou regidor afirma que donarà continuïtat al projecte municipalista de Som Poble amb la voluntat de mantenir una oposició constructiva i continuar defensant un model de govern basat en la participació, la transparència i la proximitat amb la ciutadania.

Montbrau afrontarà els darrers mesos del mandat amb l'objectiu de consolidar el projecte polític de la formació i preparar les eleccions municipals del 2027.

Des de Som Poble - Alternativa Municipalista han reiterat finalment el seu compromís amb Bescanó i amb tots els nuclis del municipi, assegurant que continuaran treballant perquè les demandes dels veïns i veïnes tinguin veu dins de l'Ajuntament.

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