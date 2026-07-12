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L'incendi d'Aiguamúrcia reobre una campanya forestal marcada pels grans focs als Països Catalans

Incendis forestals
L'incendi d'Aiguamúrcia reobre una campanya forestal marcada pels grans focs als Països Catalans

El foc declarat aquest diumenge a la Vall d'Infern ja afecta unes 80 hectàrees i arriba després d'un inici d'estiu en què la simultaneïtat d'incendis ha posat al límit els dispositius d'emergència.

12/07/2026 Territori

L'incendi forestal declarat aquest diumenge a la tarda a la Vall d'Infern, al terme municipal d'Aiguamúrcia (Alt Camp), ha tornat a posar en alerta els serveis d'emergència i confirma que la campanya forestal continua lluny de donar treva. El foc, afavorit pel vent de marinada i les altes temperatures, ha obligat a activar un ampli dispositiu d'extinció i a ordenar confinaments preventius en diversos municipis de l'Alt Camp i l'Alt Penedès.

Segons l'última actualització dels Agents Rurals, a les 17.45 hores l'incendi afectava aproximadament 80 hectàrees de terreny forestal repartides entre els termes municipals d'Aiguamúrcia i Querol (Alt Camp) i Pontons (Alt Penedès). Els equips d'extinció continuaven treballant sobre el terreny per evitar que les flames continuessin avançant.

Es tracta d'un incendi diferent del que dimecres passat va afectar el sector del Pla de Manlleu, també al municipi d'Aiguamúrcia, i que ja havia estat controlat. Amb aquest nou episodi, l'Alt Camp es converteix en un dels punts més sensibles d'un inici d'estiu especialment complicat pel que fa als incendis forestals.

Des de començaments de juny, els Països Catalans han encadenat una successió de focs que han posat a prova els dispositius d'extinció. A Catalunya, els principals episodis s'han registrat a les Gavarres, Carme i la Pobla de Claramunt, Sentmenat, Torrefeta i Florejacs, Guimerà, Navarcles, Martorell, Gavà i el mateix Aiguamúrcia. En diversos moments, la coincidència de focs simultanis va obligar els Bombers de la Generalitat a repartir els recursos entre diferents emergències, en una de les setmanes més exigents dels darrers estius.

A la Catalunya Nord, el gran incendi declarat entre Trevillac, Montalbà del Castell i Illa ha estat l'episodi més greu de la campanya en aquell territori. Al País Valencià, els incendis de Soneja i Azuébar, a l'entorn del Parc Natural de la Serra d'Espadà, així com un altre foc a la Serra Calderona, també han obligat a desplegar importants dispositius d'emergència.

Durant els darrers dies semblava que la situació començava a estabilitzar-se. Els principals incendis declarats la setmana passada havien estat controlats o estabilitzats i s'havien aixecat els confinaments decretats en diversos municipis. Tanmateix, el nou incendi d'Aiguamúrcia demostra que el risc continua sent molt elevat i que qualsevol focus pot evolucionar ràpidament en unes condicions meteorològiques adverses.

Aquest inici d'estiu ha reobert també el debat sobre la gestió forestal i la prevenció. Bombers, Agents Rurals, tècnics forestals i entitats ecologistes coincideixen que l'extinció és només l'última baula de la cadena i que la reducció del risc passa per una gestió activa dels boscos, la recuperació del mosaic agroforestal i el manteniment de l'activitat agrària i ramadera.

Quan encara resten les setmanes tradicionalment més crítiques de l'estiu, la campanya forestal del 2026 continua oberta. El nou incendi d'Aiguamúrcia és un recordatori que, més enllà dels focs ja estabilitzats, el conjunt dels Països Catalans es manté en una situació de vigilància permanent davant un risc d'incendi que continua sent molt elevat.

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