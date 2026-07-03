L'Octubre ret homenatge a Josep Piera amb un recorregut per les seves "Mediterrànies literàries"

La Sala d'Actes de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània es va omplir de públic per retre homenatge a Josep Piera amb l'espectacle Mediterrànies: el país de Josep Piera, una proposta impulsada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) que va convertir la paraula, la imatge i la música en un recorregut per l'univers creatiu d'un dels escriptors més rellevants de la literatura catalana contemporània.
Concebut per Vicent Artur Moreno, l'acte va oferir una lectura íntima i alhora col·lectiva de l'obra de Piera. Fotografies, fragments literaris i una acurada selecció musical van dialogar per reconstruir el paisatge vital i literari d'un autor que ha convertit la Mediterrània, la Safor, la natura i la memòria en alguns dels grans eixos de la seva escriptura.
Al llarg de la vetlada, els versos i les reflexions de Josep Piera van anar dibuixant un país fet de muntanyes, mar, llum i records. La seva literatura, profundament arrelada al territori però oberta al món, converteix l'experiència personal en patrimoni compartit i ofereix una mirada que transcendeix el paisatge per esdevenir una manera d'entendre el país i la cultura mediterrània.
L'homenatge va comptar amb la participació d'Empar Alemany, Voro Signes, Toni Teruel, Vicent Ruix, Helena Moreno, Sílvia Vilanova, Honori Pasqual, Estefania Grau i Anna Oliver, presidenta d'Acció Cultural del País Valencià, que van donar veu a diversos textos de l'escriptor. Les lectures van construir un itinerari coral que va permetre recórrer diferents etapes de la trajectòria literària de Piera i posar en relleu la vigència de la seva obra.
La dimensió de Josep Piera va molt més enllà dels nombrosos reconeixements que ha rebut al llarg de la seva trajectòria, entre els quals destaca el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. La seva obra ha contribuït decisivament a projectar la Safor i el País Valencià dins la literatura catalana contemporània, convertint un paisatge concret en un espai literari d'abast universal i fent de la llengua un instrument de memòria, bellesa i afirmació cultural.
La cloenda va anar a càrrec del músic Carles Dénia, que va oferir una actuació especialment emotiva. Les seves interpretacions van establir un diàleg natural amb els textos de Piera i van posar punt final a una vetlada que va esdevenir, més que un homenatge a un escriptor, un reconeixement a una manera d'habitar el país a través de la literatura, la llengua i la Mediterrània.