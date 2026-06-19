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Pobles Vius convoca una marxa nocturna reivindicativa contra el projecte de macrogàs a la Sentiu de Sió

Macrogràs
Pobles Vius convoca una marxa nocturna reivindicativa contra el projecte de macrogàs a la Sentiu de Sió

Les activitats començaran divendres amb una conversa entre l'antropòleg i historiador de l'energia Jaume Franquesa i el professor bellcairenc Jaume Valentines. L'acte servirà per analitzar el conflicte generat al voltant de les plantes de biogàs i relacionar-lo amb altres processos de transformació energètica que han afectat el món rural en les darreres dècades.

19/06/2026 Territori
La plataforma Pobles Vius organitza aquest cap de setmana una marxa nocturna coincidint amb el solstici d'estiu per denunciar el projecte de central de biogàs previst a Rocaverd. La convocatòria combinarà mobilització, cultura popular i activitats festives amb l'objectiu de reforçar els vincles entre les poblacions afectades pel projecte.

La plataforma Pobles Vius ha convocat per aquest cap de setmana la Marxa nocturna per uns pobles vius, solstici d'estiu contra el macrogàs, una iniciativa que tindrà lloc a la Sentiu de Sió i que pretén denunciar el projecte de central de biogàs impulsat per un fons d'inversió a la zona de Rocaverd.

Segons expliquen els organitzadors, la convocatòria vol anar més enllà de la protesta i convertir-se en un espai de trobada entre les poblacions afectades pels projectes vinculats al sector del biogàs, tot reivindicant un model de desenvolupament arrelat al territori.

Les activitats començaran divendres amb una conversa entre l'antropòleg i historiador de l'energia Jaume Franquesa i el professor bellcairenc Jaume Valentines. L'acte servirà per analitzar el conflicte generat al voltant de les plantes de biogàs i relacionar-lo amb altres processos de transformació energètica que han afectat el món rural en les darreres dècades.

Franquesa és autor del llibre Molinos y gigantes: La lucha por la dignidad, la soberanía energética y la transición ecológica, una obra que reflexiona sobre els conflictes socials associats als grans projectes energètics i els reptes de la transició ecològica.

La jornada central tindrà lloc dissabte amb una concentració davant l'Ajuntament de la Sentiu de Sió. Pobles Vius reclamarà que no s'atorgui cap llicència relacionada amb el projecte i que les sol·licituds presentades per l'empresa promotora siguin sotmeses a exposició pública perquè la ciutadania pugui conèixer-ne el contingut i presentar-hi al·legacions.

La plataforma recorda que en les darreres setmanes el fons d'inversió impulsor de la central ha tramitat tres llicències davant del consistori i considera que l'Ajuntament disposa d'eines administratives per evitar una concessió accelerada dels permisos. Igualment, reclama la celebració d'una consulta social amb compromís vinculant sobre el futur del projecte.

Després d'un tast de coques de recapte elaborades amb productes locals, els participants iniciaran una romeria popular que travessarà els camps de secà de la Sentiu. El recorregut combinarà música, poesia i memòria del territori amb la participació del poeta Amat Baró, el grup Folk a Mitges, Adrià Regué i Teresa Sala.

La marxa culminarà a Rocaverd, antic nucli medieval avui desaparegut i situat dins l'àmbit on es projecta la construcció de la planta de biogàs. En aquest espai se celebrarà una observació guiada del cel i de la mitologia associada als estels a càrrec de Surinye Olarte.

La jornada es clourà amb les actuacions musicals de la cantant bellcairenca Meia Rox i del grup Rumba Blanca.

Amb aquesta iniciativa, Pobles Vius vol visibilitzar l'oposició al projecte industrial previst a Rocaverd i reivindicar un model de desenvolupament rural vinculat a la pagesia, el paisatge i la participació de les comunitats locals en les decisions que afecten el seu territori.

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