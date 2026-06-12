Violacions greus de drets fonamentals de la policia contra els 600 cantaires

L’acte perpetrat contra els 600 cantaires que van ser expulsats de la Sagrada Família per, segons sembla, sospitar-se que podien cantar "Els segadors" i exhibir estelades, va ser un acte que va vulnerar tres drets fonamentals. Un, contra la llibertat d’expressió, que —com estableix el TEDH— inclou l’expressió de les opinions plaents a les autoritats, però especialment aquelles que les contradiuen i que els són molestes.
En segon lloc, el dret a la lliure circulació de les persones, ja que van romandre encapsulats fins que la policia ho va considerar oportú, fet que també va implicar un acte degradant contra aquestes persones.
Des de fa temps, els Mossos encapsulen determinats manifestants, amb eufemismes com, per exemple, dir que són "perimetrats". No es pot retenir els ciutadans, i menys a la conveniència de la policia, sota sospita injustificada i tampoc raonada.
Aquestes actuacions de la policia han estat analitzades pel Tribunal Europeu de Drets Humans a la sentència del TEDH del 8 de febrer del 2024 Auray i altres c. França, en què analitza la pràctica policial dels encapsulaments, i la va declarar il·legal.
El tribunal estableix que són contràries i vulneren els articles 2 del protocol núm. 4 sobre el dret de lliure circulació i l’article 11 sobre el dret d’associació amb relació al 10, de llibertat d’expressió, del Conveni Europeu dels Drets Humans.
El TEDH estableix que el marge que dona als estats de limitació del dret de manifestació està molt restringit, i només es pot fonamentar en fets de perill greu de violència contra els béns o les persones, cosa que no tenia cap sentit amb l’actitud pacífica dels cantaires.
En aquell cas enjudiciat pel tribunal, aquest creia que la mesura podria ser justificada, ja que es tractava d’una gran concentració de milers de persones en què es tenia la certesa que es podrien produir aldarulls greus. Però considera que, malgrat tot, va vulnerar el Conveni Europeu pel fet que les mesures només estan justificades en el cas de perill comprovat i cert de violència, a més que aquesta mesura restrictiva del dret de circulació estigui regulada en una llei.
En el nostre cas, a Catalunya no hi ha cap norma aplicable que estableixi la possibilitat de fer encapsulaments, els quals suposen la retenció involuntària de persones. A més a més, la norma ha de ser restrictiva i cal que estableixi les condicions que s’han de donar, tal com diu la jurisprudència del TEDH, en casos absolutament excepcionals, en compliment del que disposa el protocol 4, article 2, del Conveni; altrament, es vulneren els articles 10 i 11 de llibertat d’expressió i manifestació.
Els cantaires que van ser discriminats en ser expulsat del concert en el qual actuaven i, per tant, van ser vexats, actuaven pacíficament i, per tant, la policia no tenia cap motiu per expulsar-los del concert —i menys per justificar-ne l'encapsulament— i, per ant, els va causar una greu vulneració de drets fonamentals.
L’encapsulament no és una eina que la policia pot utilitzar quan li convé per confinar les persones que es manifesten quan considera que aquestes no actuen segons els seus desitjos. Com una eina per "ordenar" les manifestacions a la carta. Tampoc per "prevenir" que —en la seva llibertat d’expressió i de protesta— puguin incomodar, en aquest cas, les autoritats reials o eclesiàstiques. La llibertat d’expressió s’exerceix lliurement, i els que són les màximes autoritats són els que han de consentir a rebre queixes i crítiques, més que qualsevol altra persona. No hi ha un dret del rei, del Sant Pare o del senyor bisbe que la policia impedeixi que la ciutadania pugui expressar la seva opinió, crítica o no, en presència seva, i això la policia catalana sembla que ho té mal entès, com es va veure en els dispositius reials de Sant Martí Vell o de Montserrat.
Cal denunciar les pràctiques policials abusives que el cos de Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional duen a terme de manera reiterada els darrers temps, totalment injustificades, ja que han de complir la llei tenint en compte les interpretacions del Tribunal Europeu dels Drets Humans, que ha deixat ben clar en diverses sentències que aquesta pràctica és il·legal, ja que no està justificada en cap llei. I que, de tota manera, només seria justificada en cas que les persones encapsulades estiguessin relacionades amb situacions de fets greus de violència, per evitar danys majors i sempre sobre la base d'unes garanties que en suposin una aplicació molt restringida.
Ací no hi ha cap llei que ho prevegi, i en els fets on se sol aplicar —i especialment en el cas dels cantaires—, suposa una violació massiva que va afectar 600 persones en llur dret a la llibertat d’expressió, la llibertat de circulació i a la dignitat de les persones, cosa que és inacceptable i un fet delictiu, ja que les forces policials no poden vulnerar, i menys que ningú, els drets humans.
També és un fet greu que des de la Junta de la Sagrada Família s’hagi justificat el tracte degradant dispensat als cantaires que actuaven de manera desinteressada en la commemoració.
Per tant, hem d’esperar que se n’investigui i se'n castigui els responsables i deixi de ser una pràctica il·legal que la policia sembla tenir com a normal.
Josep Cruanyes i Tor és advocat