Neix 'Ràfec', una nova revista d'història social i cultural des de la perspectiva materialista

La revista aposta clarament per enfocar el passat des d'una perspectiva social, cultural i materialista. Segons expliquen des del seu comitè editorial, l'objectiu és posar el focus en aquells subjectes i processos col·lectius que sovint queden arraconats en els relats historiogràfics oficials, vinculant directament la memòria històrica amb les realitats i els conflictes polítics de l'actualitat.
El passat mes de maig, Ràfec va veure la llum amb la publicació del seu primer número monogràfic. Aquest volum de debut s'ha dedicat precisament a la història dels marginats, analitzant de prop els col·lectius i els individus que han viscut a la perifèria de les grans narracions institucionals. Amb aquesta declaració d'intencions, la revista es postula com un espai de debat acadèmic i popular de referència als Països Catalans.
De cara al seu segon número, el consell de redacció ja ha obert la crida d’articles (call for papers), centrant l'atenció en una efemèride clau per a la memòria antifeixista del país. Aquest proper volum s'editarà en col·laboració amb la Comissió coordinadora de les activitats del norantè aniversari de l’Olimpíada Popular de Barcelona de 1936, una iniciativa que es va plantejar com la resposta obrera i internacionalista als Jocs Olímpics de Berlín de l'Alemanya nazi.
Aquest segon monogràfic explorarà la història social i cultural de l’esport, dedicant una atenció molt especial al llegat d’aquella trobada popular que es va veure estroncada pel cop d'estat feixista del juliol del 36. Des de la publicació es convida a investigadors, historiadors i activistes a enviar les seves propostes per enriquir un volum que connectarà esport, cultura i antifeixisme.
La sintonia de projectes com Ràfec com el teixit comunicatiu de l'esquerra independentista i els moviments socials reforça la necessitat de bastir espais compartits de difusió cultural. Tota la informació sobre el projecte, els articles del primer número i les bases per participar en la nova convocatòria es poden consultar a la seva pàgina web (revistarafec.com) i a través dels seus canals de difusió a les xarxes socials.