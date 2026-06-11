Poble Lliure i La Forja rebutgen un front d'esquerres amb ERC, els Comuns i la CUP i aposten per reforçar l'independentisme rupturista

Segons el document, les mobilitzacions laborals dels darrers mesos, especialment en l'àmbit educatiu, posen de manifest que només amb la plena sobirania política es podran garantir uns serveis públics de qualitat. En aquest sentit, defensen que la independència continua sent una eina necessària per afrontar els principals reptes socials del país.
Pel que fa a les eleccions municipals, les organitzacions assenyalen que la CUP continuarà essent el principal referent de l'espai de la Unitat Popular, però destaquen també l'existència de nombroses candidatures locals que es presentaran sota diferents denominacions. Consideren que, després dels comicis, caldrà explorar mecanismes de coordinació supralocal i aprofundir en l'obertura política plantejada pel Procés Garbí.
El comunicat dedica una part important a rebutjar les propostes que plantegen la construcció d'un front electoral d'esquerres que inclogui ERC, els Comuns i la CUP. Poble Lliure i La Forja consideren que una fórmula d'aquest tipus acabaria subordinant l'independentisme d'esquerres als interessos del PSOE i de l'esquerra espanyola, fet que, segons afirmen, comportaria la dilució de les reivindicacions nacionals catalanes.
Les dues organitzacions també es mostren crítiques amb les propostes de coalició limitades a ERC i la CUP. Argumenten que les diferències estratègiques entre ambdues formacions, especialment en la relació amb el PSOE i amb els governs català i espanyol, fan inviable actualment una candidatura compartida.
Finalment, Poble Lliure i La Forja defensen la necessitat de "reforçar i refundar" l'independentisme d'esquerres rupturista per tal de reconnectar amb sectors socials que consideren decebuts amb l'evolució de l'independentisme institucional. En aquest procés atribueixen a la CUP un paper central, sempre que aprofundeixi en els plantejaments d'obertura política aprovats en el marc del Procés Garbí i assumeixi una concepció més àmplia de la Unitat Popular.
L'independentisme d'esquerres cometria un error estratègic greu si participés en aquest “Front d’Esquerres” espanyolista https://t.co/uhWOsK7mKs És una concepció de la política curtterminista en què el col·lectiu queda subordinat al vedetisme i les pulsions narcisistes d’alguns— Poble Lliure (@Poble_Lliure) June 11, 2026