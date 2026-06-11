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Poble Lliure i La Forja rebutgen un front d'esquerres amb ERC, els Comuns i la CUP i aposten per reforçar l'independentisme rupturista

Estratègia rupturista
Poble Lliure i La Forja rebutgen un front d'esquerres amb ERC, els Comuns i la CUP i aposten per reforçar l'independentisme rupturista

Poble Lliure i La Forja han fet una crida a «reforçar i refundar» l'independentisme d'esquerres rupturista davant el cicle electoral que s'obre el 2027 i rebutgen les propostes de front d'esquerres impulsades des de sectors d'ERC.

11/06/2026 Política
Poble Lliure i La Forja han fet públic un posicionament polític de cara al cicle electoral que podria començar el 2027 amb les eleccions municipals, espanyoles i al Parlament de Catalunya. Les dues organitzacions consideren que la situació política i social actual evidencia els límits dels governs autonòmic i estatal per donar resposta a les necessitats de les classes populars, especialment en àmbits com l'habitatge, l'educació o els serveis públics.

Segons el document, les mobilitzacions laborals dels darrers mesos, especialment en l'àmbit educatiu, posen de manifest que només amb la plena sobirania política es podran garantir uns serveis públics de qualitat. En aquest sentit, defensen que la independència continua sent una eina necessària per afrontar els principals reptes socials del país.

Pel que fa a les eleccions municipals, les organitzacions assenyalen que la CUP continuarà essent el principal referent de l'espai de la Unitat Popular, però destaquen també l'existència de nombroses candidatures locals que es presentaran sota diferents denominacions. Consideren que, després dels comicis, caldrà explorar mecanismes de coordinació supralocal i aprofundir en l'obertura política plantejada pel Procés Garbí.

El comunicat dedica una part important a rebutjar les propostes que plantegen la construcció d'un front electoral d'esquerres que inclogui ERC, els Comuns i la CUP. Poble Lliure i La Forja consideren que una fórmula d'aquest tipus acabaria subordinant l'independentisme d'esquerres als interessos del PSOE i de l'esquerra espanyola, fet que, segons afirmen, comportaria la dilució de les reivindicacions nacionals catalanes.

Les dues organitzacions també es mostren crítiques amb les propostes de coalició limitades a ERC i la CUP. Argumenten que les diferències estratègiques entre ambdues formacions, especialment en la relació amb el PSOE i amb els governs català i espanyol, fan inviable actualment una candidatura compartida.

Finalment, Poble Lliure i La Forja defensen la necessitat de "reforçar i refundar" l'independentisme d'esquerres rupturista per tal de reconnectar amb sectors socials que consideren decebuts amb l'evolució de l'independentisme institucional. En aquest procés atribueixen a la CUP un paper central, sempre que aprofundeixi en els plantejaments d'obertura política aprovats en el marc del Procés Garbí i assumeixi una concepció més àmplia de la Unitat Popular.

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