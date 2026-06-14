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Commemoració del 60è aniversari del segrest de la Mare de Déu de Núria

Resistència antifranquista
Commemoració del 60è aniversari del segrest de la Mare de Déu de Núria

Núria acollirà el pròxim 9 de juliol una jornada d'homenatge per commemorar el 60è aniversari del segrest de la imatge de la Mare de Déu de Núria, una de les accions més emblemàtiques del catalanisme durant el franquisme. La commemoració inclourà diversos actes de record als protagonistes d'aquell episodi i una campanya de micromecenatge per finançar la placa commemorativa i les activitats organitzades amb motiu de l'efemèride.

14/06/2026 Drets i Llibertats

La jornada recordarà els fets de la nit del 8 al 9 de juliol de 1967, quan un grup d'activistes catalanistes va retirar la imatge de la Mare de Déu de Núria en el marc de la campanya «Volem bisbes catalans», impulsada per denunciar la política eclesiàstica del règim franquista i defensar una Església catalana arrelada al país.

Els actes començaran amb una pujada a peu des de Queralbs fins al santuari de Núria i també s'habilitarà un tren cremallera especial per als participants inscrits. Al llarg de la jornada es descobrirà una placa commemorativa sota la Creu d'en Riba, es retrà homenatge als protagonistes d'aquella acció i es realitzaran diverses intervencions culturals i musicals.

Per contribuir al finançament dels actes i de la placa commemorativa, els organitzadors han obert una campanya de micromecenatge. Les aportacions es poden efectuar al compte ES88 3025 0029 0414 0003 0528. Els particulars poden col·laborar amb aportacions de 25, 50, 75, 100 euros o més, mentre que les entitats, ajuntaments i altres institucions poden participar-hi a partir de 300 euros.

Els noms dels col·laboradors podran quedar recollits a la relació de mecenes que acompanyarà la placa commemorativa. Les aportacions es podran realitzar fins al 9 de juliol de 2027.

Les inscripcions per participar en la pujada, el cremallera especial i el dinar popular romandran obertes fins al 7 de juliol.

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