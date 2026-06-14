Milers de docents, famílies i estudiants omplen Barcelona per exigir un gran acord per l'educació pública

Barcelona ha estat aquest diumenge l'escenari d'una nova demostració de força en defensa de l'educació pública. Milers de docents, famílies i estudiants s'han manifestat pels carrers del centre de la ciutat sota el lema «Aturem l'emergència social i educativa», en una mobilització convocada pels sindicats USTEC-STEs, CGT, Intersindical, CNT i COS, amb el suport de l'aFFaC i diversos col·lectius socials.
La manifestació ha sortit dels Jardinets de Gràcia i ha recorregut el passeig de Gràcia fins a la plaça de Catalunya, on s'han celebrat els parlaments finals. Segons la Guàrdia Urbana, hi han participat unes 7.000 persones, mentre que els organitzadors eleven la xifra fins a les 25.000.
Durant la marxa s'han sentit consignes com «Niubó dimissió», «Lluitar també és educar» o «Som nosaltres qui sabem què passa a les aules», en un ambient reivindicatiu i amb una notable presència de famílies amb infants. Els participants han reclamat una escola pública, inclusiva, de qualitat i plenament en català.
Un gran acord per l'educació pública
Els convocants han defensat la necessitat d'obrir una nova etapa de negociació que impliqui tota la comunitat educativa. La portaveu nacional d'USTEC-STEs, Iolanda Segura, ha denunciat que el país viu una «crisi educativa sense precedents» i ha reclamat un procés de debat ampli per repensar el model educatiu i abordar les mancances estructurals del sistema.
En la mateixa línia, la secretària general d'Ensenyament de la CGT, Laura Gené, ha exigit al Govern que s'assegui a negociar amb el comitè de vaga i la resta d'agents socials. Els sindicats s'han mostrat disposats a mantenir converses durant l'estiu, però han advertit que, si no hi ha avenços, les mobilitzacions continuaran a la tardor.
Des de l'aFFaC, el seu president, Jordi de Carreras, ha reclamat que les famílies també formin part de qualsevol procés de negociació. Ha defensat que la situació actual va més enllà d'un conflicte laboral i afecta el conjunt de la societat, reclamant recursos suficients per garantir la inclusió educativa i afrontar reptes com l'emergència climàtica als centres.
El conflicte continuarà al setembre
La mobilització arriba després de mesos de protestes i jornades de vaga en el sector educatiu i pocs dies després que la majoria dels docents rebutgessin en consulta el preacord assolit entre el Departament d'Educació i diversos sindicats. Els convocants consideren insuficients les propostes del Govern i denuncien la manca d'inversió i de voluntat negociadora.
Els sindicats ja han anunciat que el conflicte no s'aturarà amb el final del curs. El pròxim 20 de juny celebraran una Assemblea Educativa de Catalunya per definir l'estratègia de mobilització de cara al setembre, amb la previsió d'un nou cicle de vagues i accions reivindicatives en defensa de l'educació pública.
La protesta també ha comptat amb la participació d'estudiants, treballadors d'altres serveis públics i col·lectius socials que han volgut vincular la defensa de l'educació amb la necessitat d'enfortir el conjunt dels serveis públics i els drets socials del país.
1/2🎙️ A la manifestació de país d'avui, en la qual han participat vora 25 mil persones, s'hi han adherit una dotzena d'entitats i també altres serveis públics. Entre aquests, els treballadors de l'ajuntament de Barcelona, que avui comencen una acampada a plaça Sant Jaume. pic.twitter.com/dM0vVTV4j4— Intersindical Educació (@InterEducacio) June 14, 2026