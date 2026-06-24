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L'Assemblea Nacional francesa avala el projecte d'autonomia per a Còrsega

Còrsega
L'Assemblea Nacional francesa avala el projecte d'autonomia per a Còrsega

La votació d'ahir obre una nova etapa en les relacions entre Còrsega i l'Estat francès. Tot i el caràcter històric de l'aprovació a l'Assemblea Nacional francesa, el camí cap a l'autonomia continua ple d'incògnites i obstacles polítics, ja que la reforma encara haurà de superar el Senat i obtenir una majoria qualificada al Congrés francès.

24/06/2026 Internacional

Malgrat aquest important pas polític, el procés és lluny d'haver conclòs. El projecte haurà de ser examinat pel Senat, on la dreta disposa de majoria i ja ha expressat les seves reticències a aspectes centrals de la reforma, com el reconeixement de la comunitat corsa o les noves competències normatives de l'illa.

Posteriorment, la reforma constitucional haurà d'obtenir una majoria de tres cinquenes parts del Congrés francès, que reuneix diputats i senadors. A més, la proximitat de les eleccions presidencials i un eventual canvi de majoria política a París podrien complicar encara més la seva aprovació definitiva.

La votació del 23 de juny constitueix, en qualsevol cas, un canvi significatiu en la política territorial francesa i posa en qüestió alguns dels principis més tradicionals del model jacobí de l'Estat francès. Tanmateix, la batalla institucional per l'autonomia corsa encara està lluny d'haver acabat.

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