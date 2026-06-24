L'Assemblea Nacional francesa avala el projecte d'autonomia per a Còrsega

Malgrat aquest important pas polític, el procés és lluny d'haver conclòs. El projecte haurà de ser examinat pel Senat, on la dreta disposa de majoria i ja ha expressat les seves reticències a aspectes centrals de la reforma, com el reconeixement de la comunitat corsa o les noves competències normatives de l'illa.
Posteriorment, la reforma constitucional haurà d'obtenir una majoria de tres cinquenes parts del Congrés francès, que reuneix diputats i senadors. A més, la proximitat de les eleccions presidencials i un eventual canvi de majoria política a París podrien complicar encara més la seva aprovació definitiva.
La votació del 23 de juny constitueix, en qualsevol cas, un canvi significatiu en la política territorial francesa i posa en qüestió alguns dels principis més tradicionals del model jacobí de l'Estat francès. Tanmateix, la batalla institucional per l'autonomia corsa encara està lluny d'haver acabat.