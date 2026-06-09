El TSJ valencià desestima un nou recurs de Compromís contra la consulta de la llengua base

La secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia valencià (TSJCV) ha desestimat un nou recurs contra l'ordre de la Conselleria d'Educació que regula i convoca la consulta a les famílies per a l'elecció de la llengua base als centres educatius a partir del curs 2025-2026.
En aquesta ocasió, el recurs havia estat presentat per membres de Compromís. La resolució se suma a la dictada l'octubre passat, quan el mateix tribunal ja va rebutjar un altre recurs impulsat pels sindicats STEPV i Intersindical Valenciana contra la mateixa normativa.
Els magistrats consideren que la Conselleria d'Educació estava plenament habilitada per desplegar la llei de llibertat educativa i per regular tant la convocatòria com el desenvolupament de la consulta. La sentència assenyala que els resultats del procés queden regulats procedimentalment per la mateixa ordre impugnada.
Amb aquesta nova resolució, el TSJCV torna a avalar la legalitat del procediment impulsat pel govern valencià per determinar la llengua base dels centres educatius, rebutjant els arguments plantejats pels recurrents.